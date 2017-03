Xóa sổ băng cướp xe máy trên Tỉnh lộ 15

Trong lúc đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ thì ngày 25-12-2012, CA huyện Củ Chi nhận được tin báo của CA xã Thạnh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương về việc đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng tên Nguyễn Văn Tâm (SN 1994, ngụ ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, Củ Chi) có mang trong người cây roi điện. Qua đấu tranh, toàn bộ băng cướp gồm: Nguyễn Văn Tâm, Bùi Minh Quân (SN 1988, ngụ ấp 3, xã Mỹ Quí Tây, Đức Huệ, Long An), Đảo Đắt Đạt (SN 1992), Phạm Minh Quang (SN 1996, cùng ngụ xã An Nhơn Tây, Củ Chi) đã bị bắt.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận hành vi cướp xe của anh Tính. Ngoài ra, chúng còn khai đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản (chủ yếu là dây chuyền) trên địa bàn hai xã An Nhơn Tây và Nhuận Đức. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đang điều tra mở rộng.

Cùng thời điểm, lúc 8 giờ ngày 25-12-2012, chị Nguyễn Thị Hiệp (SN 1993, ngụ P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Văn Bích chở chị Võ Thị Hồng Thắm (SN 1992, ngụ cùng địa chỉ), đến ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe máy từ phía sau vọt lên giật túi xách (bên trong có 1 thẻ ATM, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia C51, 1 số giấy tờ cá nhân và một ít tiền). Nghe tiếng tri hô, quần chúng kịp thời vây bắt hai tên cướp giao cho CA. Chúng khai tên là Trần Bá Trình (SN 1990, ngụ ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, Hóc Môn) và Bùi Thanh Vinh (SN 1989, ngụ ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thông, Hóc Môn).

Trước đó, ngày 8-12-2012, quần chúng ấp Trung Hiệp Thạnh, xã Trung Lập Thượng, Củ Chi đã truy đuổi, bắt hai tên cướp giật Liêng Văn Hùng (SN 1986, ngụ P. Tân Quý, Q. Tân Phú) và Nguyễn Thanh Quỳnh (SN 1983, ngụ P.4, Q. Tân Bình) giao CA xử lý.

Theo HIẾU DŨNG (CATP)