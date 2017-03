Xóa sổ băng “đá nóng” xe mô tô liên tỉnh

Ngày 2/10, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Quốc Huy (24 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều); Trần Mỹ Ngọc (21 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều); Võ Đức Minh (30 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy) và Nguyễn Hữu Lành (38 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, từ tháng 3/2013 đến nay, trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, huyện Phong Điền của TP Cần Thơ liên tiếp xảy ra nhiều vụ “trộm nóng” xe mô tô. Với quyết tâm triệt xóa loại tội phạm này, ổn định tình hình ANTT, Đội CSHS Đặc nhiệm-Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ nhanh chóng vào cuộc. Qua điều tra, các trinh sát phát hiện Huy, Ngọc, Minh, Lành cùng một số đối tượng khác có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiếp tục củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiến hành khởi tố 9 đối tượng (bắt tạm giam 4 đối tượng) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại Cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ “đá nóng” xe mô tô, gắn máy trên địa bàn TP Cần Thơ rồi mang về Sóc Trăng tiêu thụ. Hiện lực lượng Công an đã thu hồi được 8 xe mô tô còn nguyên vẹn và 4 xe mô tô đã bị tháo dỡ lấy phụ tùng mang đi tiêu thụ. Vụ việc tiếp tục được Công an TP Cần Thơ điều tra mở rộng.

Theo Văn Đức (CAND)