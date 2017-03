Xóa sổ các băng mua bán người, cho vay nặng lãi

Mở đầu đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị và Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước kiểm tra hành chính năm điểm karaoke và sáu nhà nghỉ trọ. 11 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thành Phúc (Phúc ruồi, 35 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Minh Lý (32 tuổi), Nguyễn Trường Ân (34 tuổi) và Nguyễn Trường Sơn (38 tuổi), Lê Thị Hồng (34 tuổi), Lê Văn Phúc (Phúc dù, 24 tuổi), Trần Thị Cơ (33 tuổi), Hứa Thị Mai Phương (Tươi, 31 tuổi), Võ Phú Cương (Bu, 42 tuổi), Đoàn Thị Kim Linh (Diệu, 22 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (27 tuổi) và giải cứu sáu nạn nhân bị bán qua huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tang vật thu giữ: 29 quyển sổ ghi nợ, 331 tờ giấy mượn nợ, 47 xe môtô, 12 ĐTDĐ, 84 giấy CMND, 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay và trên 123 triệu đồng, phát hiện 13 tiếp viên dương tính với ma túy.

Nguyễn Trường Sơn, Võ Phú Cương, Lê Thành Phúc (Phúc ruồi)

Qua khai thác, công an tiến hành bắt khẩn cấp thêm năm đối tượng: Trần Hoàng Linh (27 tuổi), Nguyễn Văn Tính (18 tuổi), Phạm Ngọc Thới (lùn, 32 tuổi), Nguyễn Thị Cẩm Nhung (chuột, 28 tuổi), Đặng Thanh Sang (Thanh Long, 33 tuổi) và hai đối tượng đầu thú: Nguyễn Song Tùng (35 tuổi), Phạm Mạnh Hùng (47 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dưới các hình thức hoạt động chăn dắt tiếp viên karaoke, massage đa số là dân ở các tỉnh khác, bọn chúng còn dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin thích đua đòi chưng diện hoặc giúp đỡ bằng cách cho mượn tiền rồi sau đó bắt buộc phải mua quần áo, điện thoại hay xe môtô... bằng tiền cho vay với lãi suất 20%/tháng. Sau đó, tiếp viên sẽ phải đóng tiền trả góp mỗi ngày từ 100 đến 300 ngàn đồng, đến cuối tháng cộng lại nếu chưa đủ tiền vốn thì tiếp tục chịu 20% lãi suất phần tiền còn thiếu.

Ngoài ra, chúng còn buộc các tiếp viên phải chịu sự điều động khi có khách yêu cầu. Nếu không đi vào những ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật sẽ bị phạt 1 triệu đồng cho một lần vắng mặt, những ngày khác phạt 500 ngàn đồng. Nếu không đóng tiền phạt thì sẽ bị đánh đập. Đến thời điểm tiếp viên không trả nổi tiền nợ và tiền phạt mà bỏ trốn đi làm riêng, chúng cho “đàn em” tìm bắt về, nhốt tại các điểm phòng trọ để tiếp tục làm cho bọn chúng hay bị bán lại cho chủ khác.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 đối tượng về các tội mua bán người; cho vay lãi nặng; cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Để thuận lợi trong việc điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, những ai là bị hại, trước đây là tiếp viên làm việc cho các đối tượng bị bắt và đầu thú nêu trên, hãy sớm liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh, để trình báo sự việc và được giải quyết về các khoản tiền vay, tiền phạt do các đối tượng trên thực hiện. Hoặc liên hệ với điều tra viên Phạm Ngô Việt Thành, ĐT: 0938.909696 để được hướng dẫn.



