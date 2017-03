Xóa sổ nạn ma túy ở Lăng Cha Cả

CUỘC CHIẾN VỚI GIA ĐÌNH TỘI PHẠM

Hơn 30 năm công tác, thuộc lòng từng góc phố, con đường, thượng tá Phạm Công Nghĩa - Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình cho biết: Trước năm 1975, đường Bùi Thị Xuân (nằm giữa đường Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Trọng Tuyển) có hẻm “đất đỏ” nổi tiếng mại dâm, ma túy và giang hồ. Nhiều đối tượng cộm cán từ Bắc vào hình thành xóm Bắc, đối diện là xóm Nam, là địa bàn trọng điểm của quận.

Thượng tá Phạm Công Nghĩa

Sau năm 1975, nhiều con hẻm của đường Bùi Thị Xuân và gần công viên Hoàng Văn Thụ biến thành chợ trời ma túy. Vì người dân học vấn thấp nên tham gia bán và bao che cho các đối tượng nghiện hút. Cá biệt, có gia đình cùng bán ma túy như Đinh Kim Hồng (SN 1958), Đinh Tiến Sơn (SN 1963), Đinh Sơn Hà (SN 1988), Đinh Hà Nam (SN 1991); hay hai anh em Libi Trần Soriano (SN 1990) và Sunny Trần Soriano (SN 1970, cha người Philippines, mẹ người Việt).

Ngoài đối tượng tại địa phương, còn 13 người khác, sống lang thang, cũng tới P2 để mua bán ma túy, khiến công tác quản lý địa bàn của công an gặp nhiều khó khăn. Trong số này, nổi lên hai mẹ con Trần Thị Lan (SN 1937) và Trần Thị Lượm (SN 1962), hai chị em: Lê Thị Thu (SN 1967) và Lê Văn Hùng (SN 1969, ngụ Q8).

Mở màn cho chiến dịch, lúc 8 giờ ngày 30-10-2009, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Tân Bình phối hợp Công an phường 2 đã triệt phá ổ bán lẻ ma túy tại 2/1 Bùi Thị Xuân (KP4, P2, Q. Tân Bình). Đối tượng bị bắt quả tang khi đang phân lẻ heroin cho con nghiện là Nguyễn Trọng Nghĩa (tức “Bi”, SN 1981), từng có ba tiền án về tội “cướp giật tài sản” và bị nhiễm AIDS. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 33 tép heroin, một số cục heroin và một số dụng cụ dùng để phân lẻ ma túy. Khi lực lượng công an ập vào ổ bán lẻ ma túy của tên Nghĩa, có 60 - 70 đối tượng do tên Xuân (tức “Xô ba đời”) và Thắm cầm đầu xông ra chống trả công an một cách quyết liệt, gây náo loạn cả khu vực.

Ả LƯU MANH TINH QUÁI

Trong hàng trăm đối tượng bị công an phường (CAP) cùng Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Tân Bình bắt và khởi tố, các anh vẫn nhớ đến “người đẹp” Nguyễn Thụy Huyền (tự Hường, SN 1973, ngụ quận Tân Phú). Lúc 10 giờ đêm 12-8-2011, tổ công tác của CAP phát hiện thị đang bán ma túy. Phát hiện công an, thị đã nuốt hết số ma túy vào bụng rồi quanh co chối tội. Chỉ đến khi CAP phối hợp với bác sĩ nội soi để lấy heroin từ trong bụng của Huyền thì ả mới ký vào biên bản phạm tội.

Ngoài Huyền, Võ Thị Thúy (SN 1980, ngụ An Giang) cũng rất cáo già. Thị trắng trẻo, cao ráo, có khuôn mặt rất đẹp nhưng trót sa chân vào vũng lầy tội lỗi. Thúy cả gan đặt vấn đề với CAP làm ngơ cho việc mua bán hàng trắng của thị. Bù lại thị sẽ biếu 50 triệu đồng mỗi tháng cho trưởng CAP, mời CAP đến nhà hàng ăn uống. Nhưng nữ quái miền Tây đã lầm.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Lần đầu tiên, ngày 18-8-2009, CAP bắt Thúy trước số 7 đường Bùi Thị Xuân thì ả quăng gói hàng đi mất. Không đủ chứng cứ nên thị được tạm tha. Về nhà, ả huênh hoang: “Tao mua công an rồi”.

Lần hai, ngày 5-11-2009, CAP quyết tâm bắt Thúy ngay trên đường đi giao “hàng”. Ả nhanh chóng bị kẹp cổ nên không kịp thủ tiêu tang vật. Công an thu giữ hơn 100 tép heroin. Tại CAP, với bản tính lưu manh, Thúy không thừa nhận là đi bán ma túy. Từ bảy giờ sáng đến bốn giờ chiều, Thúy không hé răng nửa lời. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén, công an phường đã khiến ả phải thú nhận hành vi phạm tội.

Qua xác minh, thị còn khai đang cất giấu ma túy tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình, P2. Thực hiện khám xét, công an thu giữ 54 gói ma túy. CAP đã chuyển lên CAQ khởi tố.

Sau Thúy, Thảo “què” và chồng là Lưu Văn Hương cũng nhanh chóng xộ khám. Trần Thị Lượm tự cầm dao lam rạch thân thể cũng bị hốt gọn. Mẹ của Lượm là Trần Thị Lan (SN 1937) bán ma túy cũng bị bắt.

Gian manh hơn cả là Võ Thị Anh Đào có chín đứa con, hiện đang bỏ trốn. Thị bán ma túy bị bắt, ra tòa khi đang mang thai nên được cho tại ngoại. Lúc thụ án, thị lại mang bầu. Chồng thị từng là con nghiện đã bỏ trốn.

CẢM HÓA NGƯỜI LẦM LỖI

Nhờ sự lắng nghe, CAP đã cảm hóa được nhiều đối tượng trở thành công dân lương thiện. Hơn 20 năm trước, địa phương nổi lên “nhân vật” Bùi Chí Thành mới mãn hạn tù. Thành từng là trung sĩ không quân chế độ cũ, sau giải phóng đi cướp có súng, thụ án ở trại giam Gia Trung, Kon Tum. Thấy anh ta sống khép kín, khi đang làm CSKV, anh Nghĩa quyết định giúp anh ta trở thành người tốt. Anh đưa Thành vào làm dân phòng, cùng anh đi tuần tra đêm tại công viên Hoàng Văn Thụ.

Trong một đêm tối mịt mù, Sơn “heo” - một giang hồ khét tiếng khu Lăng Cha Cả, dính vào ma túy (đã chết trong tù) dùng dao, bất ngờ đâm anh Nghĩa từ sau lưng. Nhanh như cắt, Thành phát hiện và đẩy mạnh anh Nghĩa làm kẻ thủ ác đâm hụt. Bằng một cú đá chí mạng, Sơn “heo” phải tra tay vào còng.

Hiện anh Thành đã chuyển nhà lên Q12 để sinh sống nhưng mối lương duyên giữa anh công an và một cựu tù nhân vẫn tiếp diễn mấy chục năm qua. Nhờ sự giúp đỡ của anh Nghĩa, anh Thành từng được đi báo cáo điển hình. Giờ đã lên chức ông, tóc bạc trắng nhưng anh Thành luôn nhớ đến anh Nghĩa - ân nhân của đời mình.



Theo AN HÒA (CATP)