Xóa sổ nhóm 45 lần đột nhập công sở trộm máy tính

Ngày 2-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 nghi can trong băng nhóm ít nhất 45 lần đột nhập công sở tại 18 địa phương phía Bắc, gồm: Nguyễn Hữu Quý (41 tuổi, Hà Nội), Trần Thị Kim Oanh (40 tuổi, Tuyên Quang), Trần Văn Dũng (26 tuổi, Yên Bái) và Nguyễn Quý Hoàn (41 tuổi, Hà Nội).



Nguyễn Hữu Quý (ngoài cùng bên phải) cùng ba đồng phạm Trần Văn Dũng, Nguyễn Quý Hoàn và Trần Thị Kim Oanh đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh:T. Thanh. Theo tài liệu điều tra, Quý là nghi can cầm đầu, từng làm chủ thầu xây dựng song do nghiện ma túy nặng nên phá sản. Theo chỉ đạo của Quý, cả nhóm thuê taxi tới nhiều cơ quan nhà nước vờ làm khách đến giao dịch để thăm dò nơi để két sắt và tài sản có giá trị. Khi nắm chắc địa bàn, Quý và đàn em tổ chức ăn trộm. Điển hình, tháng 6-2013 Quý và Nguyễn Nam Thắng đột nhập Chi cục Thuế huyện Ba Vì (Hà Nội) trộm cắp được 90 triệu đồng và hai máy tính xách tay. Một tháng sau, hai tên này lại lẻn vào Trung tâm y tế huyện Mỹ Đức (Hà Nội) trộm 40 triệu và một máy tính. Với chủ trương không hoạt động lâu trên một địa bàn, nhóm Quý nhanh chóng di chuyển lên Tuyên Quang, Bắc Kạn rồi dạt sang các tỉnh khác để ẩn náu và tiếp tục gây án. Còn tại Thanh Hóa, từ tháng 2 đến 5-2014, Quý và đàn em đã thực hiện 5 vụ trộm. Cuối tháng 2, chúng vào Trung tâm y tế huyện Thạch Thành lấy 10 triệu đồng và một máy tính. Ngày 15-5-2014, Quý đột nhập Chi cục Thuế huyện Nga Sơn lấy cắp 6 máy tính để bàn và máy tính xách tay. Ngày 24-5-2014, Quý và đồng bọn đột nhập UBND xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc) cuỗm nhiều máy tính, máy in và cả máy bơm nước... Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay để phá chuyên án phức tạp này, lực lượng điều tra đã mất gần một năm phối hợp với công an 17 tỉnh thành khác. 4 nghi can tham gia băng nhóm này gồm Nông Thị Huyền (28 tuổi), Nguyễn Nam Thắng (40 tuổi) và Lê Mạnh Tuấn (30 tuổi), Nguyễn Văn Cường (43 tuổi) và Trần Ngọc Anh (34 tuổi) đang bị truy tìm. Theo Lam Sơn (Vnexpress)