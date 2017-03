Xóc đĩa công khai

Công an TP Cam Ranh đang thụ lý vụ án anh Nguyễn Ấu (25 tuổi) bị một chủ chiếu bạc ở phường Cam Phúc Nam cùng anh trai cầm gậy đánh vào đầu bất tỉnh đêm 12-2 chỉ vì nhắc những người chơi bạc đừng làm ồn.

Thời điểm đông nhất có gần 100 người tham gia, chia làm nhiều “mâm”. Từ khi chiếu bạc hoạt động rầm rộ, trong tổ dân phố đã xảy ra nhiều vụ trộm tôm hùm, máy ghe, chân vịt... Đặc biệt, nhiều gia đình lâm vào cảnh vợ chồng cãi nhau, đánh nhau vì cờ bạc.



Có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến hơn 30 người đang tập trung đánh xóc đĩa với hơn 100 tờ tiền mệnh giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.



Ông Lê Xuân Tùng, tổ trưởng tổ dân phố Phúc Thủy, thừa nhận chiếu bạc đánh xóc đĩa ngày nào cũng hoạt động. “Chúng tôi đã nhiều lần đến nhắc nhở nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Nhiều lần phối hợp với công an phường đến bắt nhưng đến nơi thì họ đã giải tán. Khi công an rút thì họ đánh tiếp tục” - ông Tùng nói.



Ông Lê Kim Tịnh - chủ tịch UBND phường Cam Phúc Nam - cho rằng chiếu bạc do người dân xung quanh “đánh” với nhau. “Tôi đã đề nghị công an phường xin Công an TP Cam Ranh tăng cường người đến bắt quả tang, xử lý một vài người cầm đầu để răn đe” - ông Tịnh cho hay.



Trong khi đó, thượng tá Đậu Quang Tuyến - phó trưởng Công an TP Cam Ranh - cho biết công an phường từng bắt và xử lý hành chính một số đối tượng tại chiếu bạc này, nhưng sau đó chiếu bạc hoạt động trở lại. “Chúng tôi đang chỉ đạo công an phường tiếp tục có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng đánh bạc tại đây” - ông Tuyến nói.



Theo VĂN KỲ (TTO)