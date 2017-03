Xới tung mộ một cụ bà để... tìm vàng

Theo phản ánh của gia đình, phóng viên tìm về nhà chị Phạm Thị Huệ (SN 1962) trú tại thôn Xuân Bình, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, là con gái út của cụ Chuyền để xác minh vụ việc.



Mộ cụ Chuyền bị kẻ xấu đào xới

Chị Huệ cho biết: Cụ Nguyễn Thị Chuyền mất ngày 7/9/2011, được gia đình mai táng tại nghĩa trang tư gia cách nhà khoảng 1km. Mộ được xây bằng xi măng kiến cố. Tuy nhiên khoảng ngày 16/10, người nhà phát hiện ngôi mộ của gia đình bị đào bới tung, đất đã ngổn ngang.

Có mặt tại hiện trường, theo quan sát của PV, ngôi mộ được xây bằng xi măng rất kiến cố, nhưng có dấu vết bị đào bới, đất trong mộ được bới tung đổ ra ngoài còn rất mới. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã lấp đất lại và báo cáo chính quyền địa phương can thiệp giải quyết.

Trao đổi về vấn đề này ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng Công an xã An Xuân cho biết: “Chuyện đào trộm mồ tìm vàng là hành vi trái với đạo lý. Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng Công an huyện kiểm tra hiện trường để tìm ra kẻ đào trộm, xử lý thích đáng. Do trời mưa to dấu vết bị mất nên rất khó trong việc xác định kẻ đã đào trộm mộ”.

Theo lời chị Huệ kể: “Khi còn sống mẹ tôi thường hay nói đùa với con cháu “khi má chết nhớ chôn theo túi vàng theo má biết không”. Thực tế má tôi ngày xưa hay ăn trầu nên lúc nào cũng đeo cái túi vải nhỏ bên người đựng trầu cau chứ vàng bạc đâu. Khi bà mất, người nhà có lấy chỉ vàng cho thầy bói làm phép rồi chỉ lấy một ít vàng đưa vào miệng bà chứ đâu có chôn theo vàng đâu. Rất có thể kẻ xấu nghe phong phanh đã đào mộ lên để tìm lấy vàng”.

