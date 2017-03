Xới tung sông nước Cà Mau tìm kẻ bắn người

Lúc 14 giờ ngày 17-11-2013, được sự thuê mướn của Huỳnh Công Danh, ba người gồm Lăng, Bình, Cần dùng súng rulô bắn hù dọa Lê Hoàng Anh để ép anh này trả nợ hơn 500 triệu đồng. Chi Lăng trực tiếp bắn trúng chân của Hoàng Anh gây thương tật 13%. Ban đầu, cơ quan điều tra khởi tố các bị can tội giết người nhưng quá trình điều tra sau đó xác định các bị can chỉ bắn hù dọa nên chuyển sang tội cố ý gây thương tích. Đầu năm 2014, các bị cáo lãnh mức án từ sáu tháng đến hai năm tù về các tội cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. _________________________________ Chưa phá được án như “con nợ” tử tế đến hạn không có tiền Sông nước Cà Mau như mạng nhện, dân cư thưa thớt… và thường xảy ra những vụ án không dấu vết, mà chúng tôi vẫn hay gọi là “án mờ”. Tuy nhiên, anh em chưa bó tay với một vụ “án mờ” nghiêm trọng nào. Tội phạm luôn luôn tìm cách xóa sạch dấu vết và lẩn trốn nhưng lưới trời khó thoát. Lưới trời ở đây là “trăm tay ngàn mắt của dân”. Vụ nổ súng vào con nợ ở Đầm Dơi, người dân đã giúp chúng tôi vẽ lại toàn bộ quá trình phạm tội, thu thập được những bằng chứng thuyết phục nhất để buộc kẻ cầm đầu và cả nhóm nhận tội… Anh em trong nghề có thâm niên thường mang cảm giác cực kỳ khó chịu khi có án nhưng không có dấu vết về hung thủ. Gặp những trường hợp như vậy không ai ngủ được cả, trằn trọc suy nghĩ, bàn thảo liên tục. Cái cảm giác ấy giống như tâm trạng của một “con nợ” tử tế trước món nợ khổng lồ đến hạn mà không có tiền. Khi nào tội phạm bị bắt thì chúng tôi mới ngủ yên. Cái cảm giác ấy nó vượt ngoài cái nhiệm vụ phải làm, vượt ngoài sức ép phá án từ lãnh đạo. Với những vụ đặc biệt nghiêm trọng, có khi anh em ngồi với nhau mà bàn tính suốt đêm, xem xét, đánh giá, nhận định mọi giả thiết. Và khi trí tuệ tập thể được huy động mạnh mẽ cùng sự trợ giúp của dân, tội phạm khó thoát. Đại tá NGÔ TẤN QUỐC, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cà Mau