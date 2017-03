Xóm trưởng kích động cả làng đánh 2 thanh niên

Mâu thuẫn tồn tại kéo dài của trai làng 2 xã Nam Lĩnh và Nam Giang (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã đến đỉnh điểm vào đêm 9/9, khi hàng trăm người dân xóm 12, xã Nam Lĩnh mang theo hung khí bao vây đánh người, đốt xe máy. Hai thanh niên đã phải nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Đường về xóm 12 Nam Lĩnh, nơi vừa xảy ra vụ việc

Gọi loa kích động dân



Sáng 14/9, chúng tôi tìm về Nam Đàn để tìm hiểu vụ việc hàng trăm người dân tổ chức đánh "hội đồng" 2 thanh niên ngay tại nhà văn hóa xóm. Nạn nhân Bạch Hưng Toàn (SN 1985) quê ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn chưa hết hoảng loạn kể lại: "Khoảng 20h, tôi cùng 3 anh em (Luân, Nga, Mạnh) trong xóm rủ nhau đi chơi tại nhà chị Trần Thị Tuyết ở xóm 12, xã Nam Lĩnh.



Đến hơn 21 giờ, chúng tôi ra về thì bị một nhóm thanh niên tay lăm lăm dao kiếm, gậy gộc chặn đường. Họ dùng gậy tấn công khiến cả 4 người chúng tôi phải bỏ chạy. Trong đó, anh Nga bỏ chạy ra cánh đồng để về nhà, còn 3 chúng tôi quay trở lại nhà Tuyết. Tại đây, Tuyết đã băng bó vết thương cho tôi.



Đến khoảng 23 giờ, chúng tôi vẫn không dám ra khỏi nhà Tuyết. Bất ngờ, có một chiếc xe máy xuất hiện trước nhà Tuyết. Một người bước vào tự giới thiệu là Nguyễn Văn Trường, đề nghị đưa 3 chúng tôi ra khỏi làng an toàn. Do nghĩ anh Trường có mối quan hệ thân tình với Tuyết, nên 3 chúng tôi an tâm lên xe.



Khi đến cổng Trường Tiểu học xã Nam Lĩnh, chúng tôi gặp anh Cao Xuân Trọng, Trưởng Công an xã; anh Nguyễn Văn Ba, Công an viên và anh Nguyễn Văn Hạ, xóm trưởng xóm 12. Các anh này bắt chúng tôi về nhà văn hóa để làm rõ vụ việc (anh Luân đã nhảy xuống xe bỏ chạy). Lúc này bất ngờ trên loa phát thanh của xóm thông báo: "Đã bắt được đối tượng người Nam Giang, đề nghị dân tập trung tại nhà văn hóa". Một lúc sau, hàng trăm người dân mang theo hung khí vây quanh nhà văn hóa xóm đòi đánh hai người chúng tôi".



Sau đó, hàng trăm người dân quá khích đã đập bóng đèn, phá đường dây điện dẫn vào nhà văn hóa, ào ạt cầm hung khí lao vào đánh anh Toàn và Mạnh tới tấp cho đến khi cả hai ngất lịm. Sự việc chưa dừng lại đó, nhiều người dân dùng rơm phơi bên đường đốt luôn chiếc xe máy của Mạnh và Toàn.



Nạn nhân Bạch Hưng Toàn cho biết thêm: "Đêm hôm đó tôi nghĩ là mình đã chết rồi vì hàng trăm người dùng gậy gộc, ống tuýp đánh hội đồng. Vừa đánh, họ vừa hô: "đánh cho chúng nó chết". Tôi cũng không hiểu vì sao cán bộ xóm Nam Lĩnh lại thông báo bằng loa cho dân ra hành xử chúng tôi như vậy?".



Đỉnh điểm mâu thuẫn



Trao đổi với PV Báo, ông Cao Xuân Trọng, Trưởng Công an xã Nam Lĩnh lý giải về vụ việc trên: "Vụ việc xảy ra đêm 9/9, tại xóm 12, xã Nam Lĩnh là có thật. Sở dĩ có hàng trăm người tập trung tại nhà văn hóa để đánh anh Mạnh và Toàn là vì thanh niên 2 xã Nam Lĩnh và Nam Giang từng có nhiều mâu thuẫn".

Nạn nhận Toàn bàng hoàng kể lại chuyện xảy ra.

Theo ông Trọng, tháng 5/2010, một số thanh niên xã Nam Giang từng mang kiếm đến dí vào cổ chị Vân Hồng xóm 12 đe dọa. Trên đường đi chúng còn đe dọa một người dân là ông Quyền, khi ông đang ngồi hóng mát trước cổng nhà mình rằng: "Về đi, không tao chém rớt đầu". Đến ngày 4/7/2010, một số thanh niên xã Nam Giang đến chơi tại xóm 12, xã Nam Lĩnh khi nhìn thấy anh Nguyễn Văn Ngọc, chị Nguyễn Thị Lợi đang ngồi tâm tình cũng vô cớ vào đánh đập tới tấp, khiến cả 2 anh chị đều bị chấn thương. Vụ xảy ra gần đây nhất, khoảng 23 giờ ngày 13/7/2010, anh Nguyễn Văn Ngọc trên đường đi chơi về thì bất ngờ bị nhóm thanh niên xã Nam Giang chặn lại và đánh đập tới tấp.



Ông Trọng cho biết thêm: "Để có sự việc đêm 9/9 là chính vì những mâu thuẫn trên âm ỉ kéo dài suốt thời gian qua. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi điện báo cho Công an huyện Nam Đàn có mặt đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Nạn nhân Nguyễn Ngọc Mạnh đang trong tình trạng hoảng loạn, nôn mửa, chấn thương sọ não. Đã có 4 đối tượng được Công huyện Nam Đàn triệu tập lấy lời khai vào ngày 12/9.



Theo thông tin từ phía Công an huyện Nam Đàn, 4 người bị triệu tập bao gồm Nguyễn Hữu Hùng (SN 1975); Nguyễn Đình Nga (SN 1979); Nguyễn Đình Đức (SN 1980); Nguyễn Hoàng Lê (SN 1973). Ngoài ra, CQĐT đã xác định được ông Nguyễn Văn Hải, xóm trưởng xóm 12 và ông Nguyễn Văn Hà, chi ủy viên của xóm 12 là người dùng loa kích động người dân cầm gậy gộc đến để hành hung hai nạn nhân Toàn và Mạnh.



