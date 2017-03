Xông thẳng vào lớp cướp tiền học phí

3 tên trộm túi xách giáo viên đã bị sa lưới



Theo hồ sơ từ Công an huyện Mộ Đức, trong đầu năm học mới 2012 -2013, nhóm trộm cướp ngang nhiên lao vào lớp học ở trường Tiểu học Đức Tân (xã Đức Tân, huyện Mộ Đức).Cụ thể, vào sáng ngày 21/9/2012, lợi dụng lúc giáo viên Lê Thị Cẩm Thanh (lớp 1A) để túi xách trong lớp học để lên phòng hội đồng lấy dụng cụ học tập, băng cướp chộp lấy túi xách của giáo viên Cẩm Thanh và bỏ chạy trước sự sững sờ của 32 học sinh lớp này.Khi trở lại lớp học, cô giáo Thanh hoảng hốt khi túi xách “không cánh mà bay”. Đặc biệt trong túi xách có trên 10 triệu đồng, một thẻ ATM, sổ tiết kiệm và 32 giấy khai sinh lớp 1A do cô giáo Thanh vừa thu nhận của học sinh.Cũng với thủ đoạn trên, một nữ giáo viên tại một trường THCS ở huyện Nghĩa Hành cũng đã bị chúng lấy túi xách có tiền, thẻ ATM và một số giấy tờ quan trọng khác.Khi bị phát hiện mất thẻ ATM, các nạn nhân ra ngân hàng khóa tài khoản, làm lại thẻ mới thì phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản ATM đã “mất tích”.Trước tình hình đó, Công an huyện Mộ Đức đã lập chuyên án điều tra, truy tìm đối tượng trộm cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 31/10, Công an huyện Mộ Đức đã bắt các đối tượng gồm Trần Như Nhất (22 tuổi), Nguyễn Văn Minh (21 tuổi, cùng ngụ ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức), Trần Đức Duy (20 tuổi, ngụ ở xã Đức Phú, huyện Mộ Đức).Tại cơ quan điều tra, 3 tên cướp trên khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ trộm trong trường học và nhà người dân ở tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Sau khi cướp xong, chúng tiêu thụ ở tỉnh khác để lấy tiền ăn chơi, tiêu xài hoang phí.Hiện Công an huyện Mộ Đức đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ và điều tra mở rộng.