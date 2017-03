Xông vào bệnh viện bắn chết người

Liên quan tới vụ trọng án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thành (21 tuổi), Lê Văn Thành (26 tuổi, cùng ở xã Trưng Trắc, H.Văn Lâm) và Trịnh Hải Quân (22 tuổi, ở xã Nghĩa Trụ, H.Văn Giang). Theo điều tra ban đầu, tối 8.1, Lê Văn Dương (23 tuổi, ở xã Đồng Than, H.Yên Mỹ) cùng một nhóm thanh niên đến nhà Đỗ Quốc Lộ (31 tuổi, ở xã Nghĩa Trụ, H.Văn Giang) đánh bạc. Tại đây, do nghi ngờ có việc lừa đảo khi đánh bạc nên nhóm Thành gần 10 người xông vào đánh nhóm Dương. Hậu quả, Lê Văn Linh là người của nhóm Dương bị thương nặng ở đầu nên được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Phố Nối cứu chữa. Sau đó, nhóm Thành tiếp tục đi taxi tới bệnh viện. Phát hiện nhóm Dương đang đứng ở hành lang bệnh viện, nhóm Thành lấy khẩu trang bịt kín mặt rồi lao vào tấn công và dùng súng hoa cải bắn vào cổ khiến Dương tử vong.





Theo Hà An (TN)