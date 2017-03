Xông vào nhà dân, đánh chết người

Theo Hoàng Sơn (TNO)

Chiều 21.5, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố, tạm giam một đối tượng tên Duy về tội giết người.“Do vụ việc đang được điều tra, củng cố hồ sơ nên hiện vẫn chưa thể cung cấp đầy đủ danh tính của các đối tượng liên quan”, ông Nghiệp nói.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 18.5, một nhóm người gồm bảy thanh niên (trong đó có sáu người trú tại TP.Đà Nẵng) xông vào nhà của ông Mai Văn Bảy (43 tuổi, trú tại thôn An Long 1, xã Quế Phong, H.Quế Sơn, Quảng Nam) tìm gặp Mai Văn Nhân (21 tuổi, con trai ông Bảy) để giải quyết mâu thuẫn, nhưng không gặp.Nhóm bảy người này đã xông vào, dùng hung khí tấn công ông Bảy, khiến ông tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhóm hành hung bỏ lại một con dao và một cái rựa.Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trong đêm, Nhân cùng một số người đến bệnh viện thăm bố mình thì tiếp tục bị nhóm này dùng hung khí chém vào tay.Theo đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, qua xác minh, điều tra, đến hôm nay (21.5), cơ quan chức năng đã làm rõ vai trò của Duy, người trực tiếp gây ra cái chết cho ông Bảy. Sáu người còn lại đóng vai trò tham gia vụ hành hung.Cũng theo ông Nghiệp, nguyên nhân mâu thuẫn là do nhóm bảy người này đi ăn cưới ở xã Quế Phong, H.Quế Sơn có nẹt pô xe máy trên đường. Thanh niên địa phương, trong đó có Nhân, vì bức xúc đã có “ý kiến” rồi nảy sinh mâu thuẫn.