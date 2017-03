Xông vào nhà trưởng công an xã chém, đánh người

Sáng 21-9, Đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan công an đang điều tra vụ một nhóm côn đồ xông vào nhà trưởng Công an xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa chém, đánh người.

Thông tin ban đầu cho biết chiều tối 20-9, sau khi ăn nhậu, một nhóm sáu thanh niên kéo đến nhà ông Võ Văn Hân (32 tuổi), Trưởng thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, kề dao vào cổ ông Hân dọa giết, làm ông này bị trầy xước.

Sau đó, nhóm thanh niên trên kéo đến nhà ông Trần Trọng Toàn (40 tuổi, ở thôn Đồng Bé), Trưởng Công an xã Hòa Tâm. Khi thấy ông Toàn và người thân, nhóm thanh niên xông vào, dùng nhiều loại hung khí đâm chém tới tấp vào ông Toàn. Thấy vậy, cha mẹ ông Toàn là ông Trần Trọng Thầm (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Chơi (61 tuổi) la hét, kêu cứu cũng bị nhóm thanh niên xông vào đánh, làm bị thương. Bà Lê Thị Liệu (40 tuổi, hàng xóm) tri hô, nhờ người đến cứu cũng bị nhóm thanh niên chém bị thương. Sau khi gây án, nhóm thanh niên chạy trốn. Hiện bốn nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên; trong đó riêng ông Toàn bị thương rất nặng.

Theo ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, hiện cơ quan công an đã bắt được ba thanh niên trong nhóm côn đồ trên, đồng thời đang truy bắt những người còn lại. “Cách đây hơn một tháng, xã Hòa Tâm có tổ chức giải bóng chuyền cho thanh niên địa phương. Mượn danh nghĩa tổ chức giải bóng chuyền, mấy thanh niên đó đi xin tiền một số nơi. Biết được việc này, trưởng thôn Phước Lộc có báo cáo cho xã để chấn chỉnh. Trưởng công an xã đã mời những thanh niên đó lên làm việc, yêu cầu không được tùy tiện mượn danh nghĩa của xã để đi xin tiền như vậy. Chiều 20-9, trong lúc ăn nhậu, những thanh niên trên nhắc lại chuyện cũ, sau đó cả nhóm mang theo dao, kéo, gậy gốc kéo đến nhà trưởng thôn Phước Lộc hăm dọa, rồi kéo đến nhà chém trưởng công an xã, đánh cả cha mẹ anh Toàn. Lãnh đạo UBND huyện đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe, động viên những người bị thương; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ” - ông Hòa cho hay.