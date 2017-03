Xông vào nhà, xịt hơi cay cướp iPad

Theo Hải Đăng (TNO)



Công an Q.Lê Chân cho biết đơn vị này vừa triệt phá một băng nhóm chuyên cướp tài sản bằng thủ đoạn mới. Nhóm cướp chuyên đi xe đạp điện, có 2-3 tên lòng vòng quanh các con phố, thấy có “con mồi” là người già, trẻ em ngồi ở cửa nhà dùng thiết bị di động đắt tiền như iPad, iPhone... sẽ bất ngờ lao vào xịt hơi cay rồi cướp thiết bị tẩu thoát.Khoảng 20 giờ ngày 15.4, trong lúc hai cháu Bùi Quang Hưng (6 tuổi) và Trần Thị Hiền (5 tuổi) đang ngồi chơi chung máy iPad tại nhà số 4/95 Nguyễn Tường Loan, P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, thì bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt xông vào nhà, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt cướp đi chiếc iPad trị giá hơn 10 triệu đồng.Qua điều tra, Công an Q.Lê Chân đã xác định nhóm cướp gồm Vũ Anh Tuấn (20 tuổi), Nguyễn Quang Đức (tức “Dog”, 19 tuổi), Phạm Khắc Đức (tức “Đông”, 17 tuổi), đều là người Hải Phòng.Sáng 23.4, công an phát hiện Vũ Anh Tuấn và Phạm Khắc Đức mang chiếc máy iPad cướp được của các cháu Hưng và Hiền ra một cửa hàng điện thoại thuê mở mật khẩu (password). Sau đó, các trinh sát đã bắt gọn, thu hồi tang vật.Tại cơ quan công an, Tuấn và Đức khai chúng đã gây ra 4 vụ dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản công nghệ cao của người già, trẻ em ở Hải Phòng.