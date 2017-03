Xông vào nhà xưởng, chém trọng thương 2 công nhân

Ngày 14-6, Trang đi xe buýt từ Bắc Giang về Hà Nội, mục đích đến thăm bạn gái là chị Phạm Thị Ái Lâm, nhân viên Công ty TNHH Việt Hải, địa chỉ tại khu công nghiệp Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Tại đây, Trang bị 2 đồng nghiệp của chị Lâm là Tống Văn Tuấn và Tống Văn Thăng, trêu và dọa đánh. Vừa sợ vừa tức, Trang gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Dũng (SN 1990), quê Bắc Giang, nhờ Dũng gọi “hội” đến khu công nghiệp Bát Tràng để “dằn mặt” số công nhân trêu mình.



Nhận lời “giúp” Trang, sáng sớm 15-6, Dũng gọi thêm Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Viết Tuấn và Nguyễn Văn Sách, đều trú ở Tân Yên, Bắc Giang, đón xe buýt sang Bát Tràng. Trên đường đi, nhóm của Dũng xuống chợ Từ Sơn, Bắc Ninh, mua 6 con dao làm hung khí. 8h cùng ngày, nhóm Dũng đến bến xe Long Biên và được Nguyễn Văn Trang đón, đưa thẳng về Bát Tràng. Địa điểm đầu tiên Trang dẫn đồng bọn xông vào là phòng trọ của anh Tống Văn Tuấn.



Tại đây, Sách dùng dao khống chế, bắt anh Tuấn phải nói người đã đi cùng Tuấn trêu, dọa Trang. Yếu thế, anh Tuấn buộc phải dẫn các đối tượng vào xưởng của Công ty TNHH Việt Hải. Khi gặp anh Thăng, nhóm Phạm Văn Dũng lao vào dùng dao tấn công anh Thăng và anh Tuấn. Anh Tuấn nhanh chân chạy thoát; còn lại anh Thăng, dù đã vớ được con dao gần đó cố sức chống trả nhưng vẫn không lại được 6 kẻ côn đồ. Đâm chém anh Thăng đến bất tỉnh, các đối tượng mới chịu chạy ra ngoài gọi xe taxi bỏ trốn. Anh Thăng sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSHS - CAH Gia Lâm phối hợp cùng Đồn Công an Đa Tốn, Ban công an xã Bát Tràng đã tổ chức điều tra, truy xét và làm rõ nội dung vụ án. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT CAH Gia Lâm đã lần lượt triệu tập và thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Trang, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Viết Tuấn, Nguyễn Văn Sách, Nguyễn Văn Dũng. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Dũng đang bỏ trốn, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt để xử lý trước pháp luật.

Theo Hoàng Quân (ANTĐ)