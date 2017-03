Xông vào quán cướp và hiếp dâm chủ quán cà phê

Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 23-11, kẻ gian đã đột nhập quán cà phê T.A. (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do chị PTML làm chủ.

Sau khi vào trong, đối tượng đã xông vào tấn công anh PĐQ (em trai chị L.). Thấy anh Q. nằm bất động, đối tượng tiếp tục đến gõ cửa phòng ngủ của chị L. Nghĩ là em trai nên chị L. đã mở cửa thì đối tượng này dùng dao uy hiếp rồi thực hiện hành vi hiếp dâm chị L...



Hiện trường vụ cướp của, hiếp dâm.

Sau đó, đối tượng tra hỏi chị L. vị trí cất tài sản và đã cướp của chị L. số tiền 3,2 triệu đồng cùng sợi lắc vàng Tây.



Khi đã lấy hết tài sản, đối tượng không đi mà tiếp tục muốn xâm hại chị L. nhưng bất thành. Sau đó, có người hàng xóm nghe điện thoại cầu cứu của chị L. nên đến quán xem xét thì đối tượng đẩy chị L. vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, cố thủ bên trong. Khi người hàng xóm tri hô, đập cửa và gọi điện thoại báo công an thì đối tượng mới chịu bỏ chạy ra ngoài, dùng xe máy trốn thoát.

Anh Q. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Từ lời khai của người hàng xóm cũng như chứng cứ thu thập tại hiện trường, cơ quan công an bước đầu xác định được nghi can gây ra vụ án trên là N., một thanh niên tạm trú gần quán cà phê T.A. Sau khi vụ việc xảy ra, nghi can không có mặt tại nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.