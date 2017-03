Xông vào tiệm hớt tóc… hiếp dâm chủ tiệm

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, trước đó vào tối ngày 1-9, An đến tiệm hớt tóc khu phố Bình Đường 3 (phường An Bình, thị xã Dĩ An) do chị BTS (30 tuổi, quê quán Nghệ An) làm chủ yêu cầu hớt tóc. Khi chị S. đang chuẩn bị dụng cụ để hớt tóc thì bất ngờ bị An dùng tay khống chế, đe dọa sẽ “xử” nếu hô hoán.

Sau đó nghi can tiếp tục dùng vũ lực khống chế chủ tiệm hớt tóc để thực hiện hành vi đồi bại. Khi thực hiện hành vi đồi bại, tên “yêu râu xanh” còn cướp 400 ngàn đồng của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chị BTS đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an thị xã Dĩ An điều tra xác định danh tính nghi can gây án là Lưu Xuân An và đã tiến hành bắt giữ.