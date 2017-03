Xử lí 8 phương tiện vi phạm trên biển

Cả 2 cùng ngụ Hưng Yên, An Biên, Kiên Giang. Các phương tiện này sử dụng kích điện để đánh bắt thuỷ sản gây huỷ diệt nguồn tài nguyên.



Tang vật bị bắt giữ

Trước đó, ngày 26-10, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau cũng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số 63 triệu đồng đối với 6 phương tiện hoạt động đánh bắt sai luồng tuyến và sử dụng kích điện để khai thác thuỷ sản.

Theo kết luận điều tra và đề nghị xử phạt của lực lượng Hải đội Biên phòng 2, trong quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ Hải đội BP 2, BĐBP Cà Mau đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện mang số hiệu KG 92058 TS do Huỳnh Văn Dương (ngụ Xẻo Nhàu, An Minh, Kiên Giang) làm Thuyền trưởng và KG 92038 TS do Trần Văn Ca (ngụ An Biên, Kiên Giang) làm Thuyền trưởng, đang sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản trên biển. 2 phương tiện này đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng.

Đối với 4 phương tiện khác mang số hiệu KG 91275 TS, KG 93708 TS của ông Trần Chơn Tình (ngụ Kiên Lương, Kiên Giang) làm chủ và CM 6552 TS, CM 91168 TS của ông Ngô Hồng Khanh (ngụ thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau) làm chủ hoạt động đánh bắt thủy sản trong vùng cấm (sai luồng tuyến) kèm theo hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 1 tháng.