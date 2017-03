Xử lý 10 đối tượng “cò mồi” bến xe khách

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, chiều 3-12, trinh sát thuộc các lực lượng Chống tội phạm trên tuyến - địa bàn và Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an Trạm Cảnh sát Bến xe Phía Nam (Hoàng Mai), tổ chức quây quét và kiên quyết đưa về trụ sở 10 đối tượng “cò mồi” tại 2 bến xe khách Nước Ngầm và bến xe Phía Nam, để phân loại xử lý. 10 đối tượng “cò mồi” với những hành vi tranh giành, lôi kéo khách đi xe tại 2 bến xe Nước Ngầm và bến xe Phía Nam gồm: Nguyễn Văn Sửu (SN 1985), trú quán tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Nội (SN 1969), quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Đinh Công Đền (SN 1988), trú quán tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Lê Thế Sỹ (SN 1968), trú quán tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Ngô Quốc Tuấn (SN 1984), trú quán tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Lã Anh Tuấn (SN 1978), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1981), trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội; Nguyễn Văn Sáu (SN 1972), trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Lương Văn Tú, (SN 1979), Nguyễn Văn Quang (SN 1980), đều trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội, các đối tượng “cò mồi” bị đưa về trụ sở Công an lập biên bản, xử lý đa số là các lái, phụ xe khách của các công ty dịch vụ vận tải chạy tuyến Hà Nội đi các tỉnh miền Trung và phía Nam. Các đối tượng này có hành vi điều khiển xe ôtô khách chạy lòng vòng tại khu vực các bến xe Nước Ngầm và Phía Nam để mời chào, lôi kéo, tranh giành khách gây mất TTCC, ảnh hưởng đến TTATGT trên địa bàn.

Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tiếp tục phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố Hà Nội, liên tục triển khai thực hiện các biện pháp quây quét và lập hồ sơ xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi “cò mồi” gây mất TTCC tại các bến tàu, nhà ga, bến xe khách, nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các khu vực này, phục vụ bà con nhân dân đi lại được thuận tiện, không gặp phiền hà, rắc rối do các đối tượng “cò mồi” gây ra.

Theo ANTĐ