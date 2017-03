Xử lý 2 vụ đòi nợ kiểu “xã hội đen”

Chị Hường khất nợ nhưng Đức không đồng ý, sau đó đối tượng này đánh chị Hường. Đến khoảng 18h cùng ngày, Đức quay lại cửa hàng yêu cầu chị Hường “đưa chiếc xe máy để trừ nợ”. Vì sợ bị đánh, chị Hường buộc phải đưa xe máy của chị cho Đức đi về nhà. Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ Đức cùng tang vật vụ án, lập hồ sơ xử lý.



*Trước đó, vào lúc 11h30 ngày 7/6, tại Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm, Đồn Công an số 18 (Từ Liêm) bắt quả tang 5 đối tượng, gồm: Phạm Văn Hải, Vũ Văn Chính, Vũ Bình Yên, Hoàng Văn Tá và Phạm Văn Hiệp, cả 5 đều có hộ khẩu ở Hải Hậu, Nam Định, đang có hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Hoa (24 tuổi, ở tổ 6, Phong Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh).



Thời gian trước, anh Hoa vay tiền của các đối tượng trên nhưng đến hạn không trả. Để đòi tiền, các đối tượng bắt anh Hoa về quán cầm đồ ở Nguyên Xá, Minh Khai. Tại đây, nhóm đối tượng này đánh đập, bắt anh Hoa phải trả 20 triệu đồng, đồng thời yêu cầu người bị hại gọi điện cho gia đình mang tiền đến trả. Công an huyện Từ Liêm đã thu giữ một tờ giấy biên nhận vay tiền, 1 thẻ sinh viên đồng thời tạm giữ các đối tượng có liên quan





Theo X.M (CAND)