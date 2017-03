Xử lý 4 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô “lậu”

Trước đó, ngày 23-3, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an các phường Đồng Nhân, Phố Huế phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 5 đã tiến hành kiểm tra hành chính 4 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô trên phố Đỗ Ngọc Du và phố Nguyễn Công Trứ. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn phụ tùng ôtô các loại đều đã qua sử dụng, như gương, đèn, logo... Số phụ tùng này phải dùng đến 16 bao tải mới chứa được hết. Cho đến ngày 25-3, chưa cửa hàng nào xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số phụ tùng trên. Theo ông Bùi Hữu Hòa, với nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng này, toàn bộ số phụ tùng ôtô của 4 cửa hàng sẽ bị tịch thu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số phụ tùng ôtô thu giữ

Được biết, đây là lần thứ 2 trong hơn 1 tháng qua, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện vi phạm tại các cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô trên hai tuyến phố Đỗ Ngọc Du và Nguyễn Công Trứ. Trước đó, ngày 2-2, Phòng Cảnh sát điều ra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và Đội Quản lý thị trường số 5 cũng đã kiểm tra 4 hộ kinh doanh phụ tùng ôtô tại khu vực này; và đã thu giữ một số lượng lớn phụ tùng ôtô không rõ nguồn gốc gồm 446 ốp lazang, 101 logo, 257 chiếc nẹp, 56 đèn xi nhan… Cũng liên quan đến các hộ kinh doanh này, từng có 1 trường hợp bị Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Minh Hà (ANTĐ)