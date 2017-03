Xử lý 5 “cò” vé tại ga Hà Nội

Ngày 23/2, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Cửa Nam giữ 4 đối tượng đưa về trụ sở Công an, gồm: Nguyễn Xuân Nghị, 37 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội (làm nghề xe ôm tại khu vực ga Hà Nội); Trần Thị Vân, 54 tuổi, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa; Lê Công Quý, 37 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm (làm nghề xe ôm, có 2 tiền án, 4 tiền sự) và Trần Văn Thanh, 46 tuổi, trú tại Thường Tín (có 2 tiền án, 2 tiền sự).

Trước đó, PC14 Công an TP Hà Nội cũng đã tạm giữ Lê Thị Ngoan, 50 tuổi, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Cả 5 đối tượng trên đã lôi kéo khách đi tàu Bắc - Nam mua vé để hưởng chênh lệch từ 20 ngàn đồng đến 30 ngàn đồng/vé.



Các đối tượng “cò” tại ga Hà Nội.

Các đối tượng trên đã bị cơ quan Công an xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 150/CP của Chính phủ và cam kết không tái phạm.

Đề nghị nhân dân có nhu cầu mua vé tàu, vé xe cần mua vé theo sự hướng dẫn của nhà ga để tránh mua phải vé giả, hoặc bị mua với giá quá cao so với giá vé thực.



Theo Đào Minh Khoa (CAND)