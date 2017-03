Xử lý 5 thùng hóa chất độc hại

Đây là tang vật của vụ việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất ô tô JRD- Việt Nam chôn trong khuôn viên nhà máy (tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ) đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên phát hiện trước đó hơn 8 tháng.

Để không xảy ra tình trạng ACID rò rỉ hoặc bốc hơi ra ngoài gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân xung quanh, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên đã hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc (thành phố Hồ Chí Minh) thu gom và xử lý 5 can hóa chất độc hại này. Tuy nhiên, do thời gian lưu giữ quá lâu, có 3 can nhựa bị bể phần đầu, hóa chất rò rỉ ra ngoài hoặc bốc hơi theo không khí nên chỉ thu gom được 60 kg hóa chất ACID NITRIC và 20 kg đất bị nhiễm hóa chất.

Toàn bộ khối lượng hóa chất và đất bị nhiễm hóa chất sau đó đã được đưa về Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân (thành phố Hồ Chí Minh) để xử lý.

Thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường Phú Yên cho biết, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ có quyết định yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD- Việt Nam phải thực hiện các quyết định xử phạt trên 40 triệu đồng mà Công ty này đã vi phạm môi trường trước đó và hoàn trả toàn bộ kinh phí để thu gom, xử lý 5 thùng hóa chất ACID NITRIC.