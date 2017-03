Xử lý an toàn quả bom nặng 2,5 tạ trong khu dân cư

Theo các cơ quan chức năng quả bom này mang số hiệu MK82 loại 500 Pound Anh, dài 1,54m, đường kính 27cm, trọng lượng 250kg, trong đó 192 kg thuốc nổ dù đã nằm lâu năm trong lòng đất nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào.

Quả bom được phát hiện nằm ở vị trí rất nguy hiểm

Tại hiện trường, quả bom được phát hiện nằm ở độ sâu cách mặt đất 1m, loại bom được xác định do Mỹ sản xuất. Theo Thiếu tá Tăng Văn Chi, Giám đốc Xí nghiệp xử lý môi trường và ứng dụng vật liệu nổ, Công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Tư lệnh Công Binh), đây là loại bom do Mỹ đánh phá miền Bắc năm 1972 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Lực lượng công binh của xí nghiệp đã tháo ngòi nổ và xử lý an toàn quanh khu vực.

Quả bom đã được tiến hành huỷ nổ theo đúng quy định

Cũng theo Thiếu tá Chi, nếu phát nổ, quả bom sẽ phá nổ ở đường kính 20m, sâu 6m và có sức công phá sát thương cao, miếng bom dày đặc trong vòng bán kính 500m. Quả bom nằm ở vị trí cách quốc lộ 3 chỉ khoảng 100m nên rất nguy hiểm. Khi phát hiện và xử lý, ở ngòi nổ đã xuất thiện thuốc nổ xanh, vàng rất nguy hiểm và có thể nổ bất cứ lúc nào khi có sự tác động ma sát nhẹ.

Chiều 24-6, Xí nghiệp xử lý môi trường và ứng dụng vật liệu nổ đã hoàn thành các khâu xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật và tiến hành hủy nổ theo quy định.

Theo N.Hạ (HNMO)