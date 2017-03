“Xử lý hình sự hành vi kinh doanh phụ tùng ôtô không rõ nguồn gốc”

Riêng từ trung tuần tháng 3 đến nay, trực tiếp đội Điều tra hình sự Công an quận cùng công an các phường Đồng Nhân, Phố Huế đã phát hiện, đấu tranh với 5 cửa hàng kinh doanh mặt hàng “nhạy cảm” này.

Hàng nghìn linh kiện, phụ kiện ôtô đã được cơ quan công an thu giữ, và theo đại diện Công an quận Hai Bà Trưng, ngoài việc tịch thu và kiến nghị cấp có thẩm quyền tiêu hủy tang vật, Công an quận Hai Bà Trưng sẽ phân loại “lỗi” của từng trường hợp vi phạm để từ đó có biện pháp xử lý kiên quyết.

Lâu nay, khi xử lý việc mua bán phụ tùng ôtô trái phép trên hai tuyến phố Đỗ Ngọc Du và Nguyễn Công Trứ, cơ quan chức năng tập trung vào truy xét, bắt quả tang các trường hợp trộm cắp hay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Song đúng như một cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng nhận định, biện pháp đó không giải quyết được cái “gốc” của vấn đề. “Gốc” ở đây chính là ý thức của nhiều hộ kinh doanh. Họ biết rất rõ những lô gô, nẹp, ốp-la- gioăng, gương mà các đối tượng mang đến bán phần lớn là do ăn cắp. Nhưng vì lợi nhuận, số hộ kinh doanh này vẫn tiêu thụ.

Chỉ huy đội Điều tra hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đánh giá, “việc căn cứ theo các quy định pháp luật để xử lý hình sự những đối tượng cố tình mua bán phụ tùng ô tô không rõ nguồn gốc không phải quá khó”. Khoản 1, điều 159 Bộ Luật Hình sự (quy định về “Tội kinh doanh trái phép”), nêu rõ: “Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm:

a, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này.

b, hàng phạm pháp có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng”.

Cùng với việc chỉ đạo, Đội Điều tra hình sự phối hợp với Công an các phường Phố Huế, Đồng Nhân phân loại các trường hợp kinh doanh phụ tùng ôtô không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện, BCH Công an quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch lập lại trật tự an ninh ở “phố phụ tùng”; trong đó nhấn mạnh các giải pháp: tuyên truyền sâu, kỹ, điều tra cơ bản đến từng cửa hàng, doanh nghiệp và người làm thuê ở 2 trục phố chuyên doanh phụ tùng ôtô là Đỗ Ngọc Du và Nguyễn Công Trứ. Công an cơ sở phải tổ chức ký cam kết đối với các chủ cửa hàng, doanh nghiệp, không được mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Những doanh nghiệp, cơ sở này phải có trách nhiệm thông tin đến cơ quan công an khi phát hiện trường hợp nghi chào bán phụ tùng ôtô. Trường hợp giấu giếm, bao che sẽ bị coi như đồng lõa với tội phạm và sẽ bị xử lý. Bên cạnh biện pháp kiểm tra hành chính công khai, chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng yêu cầu đội nghiệp vụ phối hợp với công an cơ sở rà soát đối tượng nổi, có dấu hiệu hoạt động ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtô tại khu vực này. Một khuyến cáo được cơ quan công an đưa ra là mỗi người dân, khi bị kẻ gian tháo trộm phụ tùng ôtô hãy đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, thay vì tìm đến các cửa hàng kinh doanh phụ tùng. Việc trình báo không chỉ giúp cơ quan công an nhanh chóng truy tìm, xử lý được tội phạm, mà sẽ góp phần khiến những khu chợ tiêu thụ của gian sớm phải “đóng cửa”.

Xử lý 2 “đầu nậu” phụ tùng ôtô tại “chợ Trời” Trung tá Nguyễn Hùng Lợi - Trưởng CAP Phố Huế cho biết, sau nhiều ngày lập chuyên án phục kích, sáng 26-3, tổ CSHS CAP phát hiện 1 đối tượng nữ đang có biểu hiện tiêu thụ phụ tùng ôtô tại phố Chùa Vua. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ của đối tượng này 10 chiếc nẹp sườn ôtô, 8 chiếc lốp ôtô. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhân thân là Nguyễn Thị Thúy, SN 1968, trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng. Thúy có một cửa hàng bán phụ tùng ôtô tại phố Đồng Nhân, tuy nhiên, cửa hàng này hoạt động... không có giấy phép kinh doanh. Khám xét cửa hàng của Thúy, lực lượng công an thu giữ 2 bao tải bên trong có khoảng 200 chiếc ốp-la-giăng; 1 bao tải đựng khoảng 100 chiếc cần gạt nước xe ôtô. Tất cả đều đã qua sử dụng. Công an phường Phố Huế kiểm đếm số phụ tùng ôtô thu giữ Tiến hành khai thác “nóng” đối với Nguyễn Thị Thúy, CAP Phố Huế xác định đối tượng cung cấp phụ tùng ôtô cho Thúy là Đinh Thị Xiêm, SN 1954, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Xiêm có 1 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô tại phố Chùa Vua và 1 kho hàng ở số 2 ngõ Trại Hòa Bình, phường Phố Huế. Ngay sau đó, CAP Phố Huế phối hợp cùng đội Điều tra hình sự CAQ Hai Bà Trưng đã kiểm tra hành chính 2 địa điểm trên. Kết quả, đã thu giữ 1 bao tải đựng 300 chiếc nẹp xe ôtô các loại; 2 thùng sắt đựng khoảng 4.000 chiếc ốp-la-gioăng; 2 BKS xe máy, qua xác minh là tang vật 2 vụ trộm. Biết bị cơ quan công an “sờ gáy”, Đinh Thị Xiêm đã bỏ trốn. Vụ việc đang được CAQ Hai Bà Trưng khai thác mở rộng. Minh Hà

Theo Hoàng Quân (ANTĐ)