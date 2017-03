Xử lý mại dâm nam: Bó tay do thiếu quy định

“Vùng đất mới” của tội phạm

Thời gian gần đây, tại Hà Nội đã xuất hiện một số địa danh mà dân đồng tính thường tụ tập. Đó là khu vực cánh đồng Bông (hay còn gọi là khu vườn ổi) gần bến xe khách Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Đây là nơi hẹn hò của những người đồng tính. Không chỉ “phục vụ” các đấng mày râu, những thanh niên ở “chợ tình pêđê” này còn sẵn sàng “hết mình” với các quý bà, quý cô có nhu cầu. Trên một số diễn đàn mạng, dễ dàng bắt gặp những nam thanh niên tự “chào hàng” với thông tin giật gân, câu khách kiểu như: “boy đẹp trai, 18 tuổi, cao 1m7, còn “zin”, muốn “kết bạn”, “phục vụ” các anh từ 30-50 tuổi”, hay: “22 tuổi, sinh viên năm cuối, cao 1m80, body chuẩn, mặt ưa nhìn, tính tình vui vẻ, sẵn sàng phục vụ các anh, chị cô đơn thiếu thốn tình cảm. Có thể phục vụ trong thời gian dài. Liên hệ số ĐT 0904…. Ưu tiên những người gọi sớm”…

Nếu so sánh lợi nhuận cho một lần đi khách thì mại dâm nam cao gấp nhiều lần so với nữ. Đây cũng là nguyên nhân khiến các hoạt động mại dâm đồng tính nam diễn ra ngày càng nhiều. Mại dâm nam thường núp bóng trong các câu lạc bộ, điểm tập thể hình, massage, hớt tóc máy lạnh, spa… Cách đây không lâu, cơ sở xông hơi massage Nụ cười vàng (ở phường 12, quận 10, TP.HCM) đã bị xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng vì để hành vi kích dục xảy ra trong cơ sở. Trong thế giới của những người đồng tính nam, một số đối tượng đã lợi dụng nhu cầu muốn được yêu đương của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Người đồng tính nam do muốn che giấu thân phận nên thường tìm cách thỏa mãn nhu cầu bằng các quan hệ bí mật, nhanh gọn.

Chính vì điều này, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của những người đồng tính nam để lừa đảo, cướp tài sản. Đây cũng là nguyên nhân khiến các vụ trọng án liên quan đến người đồng tính nam xảy ra liên tục trong thời gian gần đây. Ngày 12-10-2010, TAND TP Hà Nội đưa Trần Thế Long (SN 1988, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) ra xét xử về tội giết người, cướp tài sản. Tại toà, mối quan hệ đồng tính giữa nạn nhân và bị cáo đã được sáng tỏ. Trước đó, ngày 24-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người và cướp tài sản đối với bị cáo Lưu Công Hoàng (20 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Chí H (50 tuổi, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên). Sau khi quen biết anh H, biết anh H sống độc thân, lại có nhiều tài sản có giá trị nên Hoàng đã nảy sinh ý định giết anh H cướp tài sản…

Cần sửa đổi luật

Theo Luật sư Võ Đình Hải - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tệ nạn mại dâm đồng tính nam diễn ra ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại chưa có vụ việc nào bị xử lý hình sự. Nguyên nhân là do chưa có quy định nào về vấn đề này, trong khi đó Pháp lệnh Phòng chống mại dâm được áp dụng từ năm 2003 đã trở nên lạc hậu. Theo định nghĩa của Pháp lệnh này thì: “Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác; mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu”. Cơ quan chức năng không thể xử lý mại dâm đồng tính theo quy định này, bởi giao cấu được hiểu là quan hệ tình dục giữa nam và nữ, còn quan hệ giữa nam với nam thì không thuộc phạm vi điều chỉnh. Việc khắc phục vấn đề này không khó, nhà làm luật chỉ cần thay đổi định nghĩa về mua bán dâm thành: “Là việc thỏa thuận trao đổi tiền hoặc lợi ích vật chất khác để quan hệ tình dục” là có thể áp dụng được.

Tuy vậy, việc bổ sung, sửa đổi quy định trong pháp lệnh để xử lý mại dâm đồng tính trong pháp lệnh sẽ ảnh hưởng đến cả các quy định trong Bộ luật Hình sự về một số tội danh liên quan đến việc tổ chức, môi giới mại dâm, mua dâm người chưa thành niên, tội hiếp dâm, giao cấu…với trẻ em. Sự phát triển phức tạp của mại dâm đồng tính nam kéo theo các hậu quả về đạo đức, sức khỏe cộng đồng, lan truyền các căn bệnh xã hội và đại dịch HIV/AIDS không kém gì mại dâm khác giới. Trong khi đó, việc không thể xử lý hình sự các hành vi tổ chức, môi giới… với tệ nạn này là điều vô cùng bất cập.

Mại dâm nam là tệ nạn nhức nhối xã hội, phá hoại giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống. Theo đánh giá của ủy ban phòng chống AIDS, tỉ lệ lây nhiễm ở đồng tính nam cao hơn gấp 20 lần so với đối tượng mại dâm nữ và ma túy. Thực trạng đó đòi hỏi cần có cái nhìn mới trong việc xác định hậu quả của mại dâm nam và việc áp dụng các biện pháp luật định để xử lý các đối tượng có hành vi này. Để làm được điều đó, ngay từ bây giờ, các cơ quan chức năng cần xem xét, bổ sung quy định trong pháp lệnh và rà soát lại các quy định liên quan trong luật hình sự một cách thống nhất, đồng bộ để có thể xử lý được tệ nạn mại dâm nam đang ngày càng gia tăng, gây nhức nhối trong xã hội.

Quan hệ đồng tính nam ngày càng tăng đã báo động về một loại hình mại dâm mới, trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội. Những người đồng tính nam có nhu cầu tình dục rất lớn. Họ thường bỏ tiền ra để thỏa mãn nhu cầu bằng cách quan hệ chớp nhoáng với bất cứ người nào. Quan hệ “ăn bánh trả tiền” là cách để họ vừa giấu được bản thân lại thỏa mãn được nhu cầu tình dục. Giống như mại dâm nữ, đối tượng hoạt động mại dâm nam cũng khá đa dạng về thành phần như công nhân, trí thức, kinh doanh, nghệ sĩ...





Theo Bảo Linh (ANTĐ)