Xử lý nghiêm hàng ngàn “quái xế” gây rối TTCC và đua xe trái phép

Trước đây, tình trạng một số thanh thiếu niên thiếu sự quản lý của gia đình thường xuyên tụ tập về đêm, điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy biểu diễn, với tốc độ cao, sử dụng bộ phận giảm thanh không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật gây rối trật tự công cộng tập trung ở các tuyến đường nội thị ra tuyến quốc lộ 22A, B thuộc địa bàn các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu, Tân Biên và thị xã Tây Ninh. Trước tình hình đó, Ban giám đốc Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch sử dụng các biện pháp phòng, chống tụ tập chạy xe mô tô biểu diễn, gây rối TTCC và đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tình hình TTATGT đã có những chuyển biến đáng kể, không còn xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Đạt được kết quả trên, là do lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thị huy động toàn lực lượng và Công an các xã, phường thị trấn, TTND và BVDP tham gia tổ chức gần 3 nghìn ca tuần tra lập biên bản 2.583 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.163 xe mô tô các loại, tịch thu 4 xe mô tô.

Ra quyết định xử phạt hành chính 1.172 trường hợp với trên số tiền trên 2 tỷ đồng; khởi tố 1 vụ, 4 đối tượng về tội đua xe trái phép, tịch thu 4 xe mô tô; cho khắc phục như: tháo đầu lòng xe, thay zên đúng quy định, bộ phận giảm thanh không đúng tiêu chuẩn.

Công tác tuyên tuyền luôn được quan tâm thực hiện để tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân về tình hình TTATGT, số thanh niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, biểu diễn, lạng lách, gây rối TTCC và đua xe trái phép ở địa phương; tuyên truyền đến sinh viên, học sinh và thanh thiếu niên ở địa phương, phối hợp chính quyền địa phương giáo dục, cho làm bản cam kết và các tiệm sửa xe trên địa bàn cũng làm bản cam kết không “xoáy nòng, đôn zên, làm xe độ” để ngăn ngừa không để xảy ra đua xe trái phép.



Theo T.N. (CAND)