'Xử lý người tung clip trưởng công an phường chơi bài là đúng'

Ông Phi nhấn mạnh: “Lẽ ra khi phát hiện những sai trái của cán bộ trong ngành, người này phải tố cáo theo đúng quy định chứ không được cư xử như thế. Việc xử lý này không phải trù dập người tố cáo tiêu cực trong ngành công an”.





Người đàn ông đeo kính là ông Phạm Thanh Giang, Trưởng Công an phường Trần Phú. (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 16-2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip dài gần một phút có tiêu đề “Trưởng công an phường Trần Phú - TP Hải Dương đánh bài tại trụ sở cơ quan”. Đoạn clip ghi lại cảnh bốn người đàn ông mặc quần áo dân sự ngồi đánh bạc ăn tiền trong một căn phòng có tấm biển ngành công an và dòng chữ ghi rõ hàm, tên, chức danh trưởng Công an phường Trần Phú.

Sau khi xác minh, Công an tỉnh Hải Dương đã đình chỉ công tác một tháng đối với Trung tá Phạm Thanh Giang - Trưởng Công an phường Trần Phú, TP Hải Dương và ba cán bộ, chiến sĩ liên quan. Cơ quan công an cũng xác định được danh tính người quay và phát tán đoạn clip.

Trung tá Phạm Thanh Giang, Trưởng Công an phường Trần Phú, phân trần: “Clip này đã được quay từ lâu chứ không phải dịp tết vừa rồi”.

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, người phát tán đoạn clip là một cán bộ đang công tác tại Công an phường Trần Phú.