Xử lý nhóm đòi nợ thuê gây rối

Tại đây, ông Nguyễn Cao Thắng (29 tuổi, quê Hải Phòng) đã xuất trình giấy ủy quyền của một công ty ở Q.Bình Thạnh ủy quyền cho cá nhân ông Thắng để đi thu hồi số tiền nợ gần 160 triệu đồng.

Theo một cán bộ của công an phường, việc công ty nói trên ủy quyền cho ông Thắng đi đòi nợ là sai vì ông Thắng không phải là nhân viên của công ty, cũng không phải là nhân viên của dịch vụ đòi nợ… Công ty ở Q.Bình Thạnh chỉ ủy quyền cho một mình ông Thắng nhưng trong nhóm người đi đòi nợ có đến 5 người. “Đây là hình thức đi đòi nợ thuê “trá hình”, trong đó có người để lộ hình xăm, đeo bông tai, đội mũ kết, sập xuống che nửa mặt.

Đáng chú ý, qua test nhanh, cơ quan công an đã phát hiện N.H.D (31 tuổi, quê Quảng Ninh, vào TP.HCM sống lang thang) sử dụng ma túy nên đưa đi cai nghiện. Công an đã lập biên bản xử lý hành chính số người còn lại về hành vi gây rối trật tự công cộng”, một lãnh đạo của Công an P.2 cho biết.

Theo Đàm Huy (TNO)