Xử lý nhóm người Trung Quốc mua hoa thanh long trái phép

Nếu năm 2014 có 36 người thì từ đầu năm 2015 đến nay đã có 76 người.

Qua kiểm tra hành chính, những người Trung Quốc này có đăng ký tạm trú, có visa du lịch. Tuy nhiên, qua xác minh của công an huyện phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) - Công an tỉnh, các đối tượng người Trung Quốc có nhiều hoạt động như thu mua bông, trái thanh long và khảo sát thị trường thanh long mà chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép. Đây là hành vi sai quy định. Do vậy, công an địa phương đã lập biên bản cảnh cáo và buộc rời khỏi địa bàn tám đối tượng (năm đối tượng ở thị trấn Tầm Vu, ba đối tượng ở xã Long Trì).





Chăm sóc bông Thanh Long tại huyện Châu Thành