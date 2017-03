Xử lý trộm chó không đúng, trưởng công an xã đi tù

Sáng 8/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của bị cáo Đào Văn Chính (53 tuổi), nguyên Trưởng công an xã Tân Phong (Kiến Thụy, Hải Phòng). Trước đó, sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù, bị cáo Đào Văn Chính đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Vụ việc khiến nguyên Trưởng Công an xã Đào Văn Chính hầu tòa xuất phát từ vụ trộm chó.



Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/11/2012, Đoàn Kim Khay (37 tuổi) và Nguyễn Văn Huy (28 tuổi) cùng trú trên địa bàn xã Tân Phong rủ nhau đi trộm chó của gia đình anh Phạm Văn Tùng ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh. Sau đó, cả hai mang chó về nhà Nguyễn Văn Thoại ở thôn Thái Lai trong xã để bán.

Chưa kịp trao chó lấy tiền, bộ đôi này bị công an xã Tân Phong phát hiện bắt giữ. Trưởng Công an xã Đào Văn Chính đến xử lý vụ việc. Ông Chính đã hội ý với các công an xã xử phạt khung mỗi đối tượng 2 triệu đồng. Tổng số tiền mà Khay, Huy và ông Thoại nộp là 5,5 triệu đồng (nợ lại 500 nghìn đồng, nộp hôm sau).



Bị cáo Đào Văn Chính tại tòa

Thu tiền xong, ông Chính trả xe máy cho Huy và thả các đối tượng về, giao con chó cho ông Thoại mang đi chôn. Các biên bản tiêu hủy chó, trả xe ngay ngày hôm sau mới được lập đưa vào hồ sơ. Riêng việc xử phạt 3 đối tượng không có quyết định xử phạt và biên lai thu tiền phạt.



Sau khi hoàn tất thủ tục, Công an xã Tân Phong chuyển hồ sơ, tang vật cùng 6 triệu đồng lên Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục điều tra xử lý. Tuy nhiên, Công an huyện Kiến Thụy cho rằng ông Chính giải quyết vụ trộm chó sai thẩm quyền, rồi ra quyết định khởi tố ông Chính về tội “lạm dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ”.



Tuy nhiên, sau hai lần xét xử, ông Chính vẫn khẳng định mình bị oan. Theo ông Chính, ông thực hiện công khai minh bạch; mọi việc đều được bàn bạc với 2 cấp phó trước sự chứng kiến của 5 công an viên và một số người dân đến xem. 6 triệu đồng tạm thu của các đối được chuyển cùng hồ sơ giao cho công an huyện xử lý.



Tại phiên tòa Phúc thẩm, Luật sư Lê Quang Hiệp (Văn phòng Luật sư Á Đông ) người bào chữa cho bị cáo Chính biện hộ: “Việc làm của ông Chính không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Hành vi của ông Chính có sai sót nhưng chỉ sai sót trong quy trình xử lý hành chính bởi mức tạm xử phạt 2 triệu đồng/người vượt quá thẩm quyền của xã. Bị cáo không trực tiếp thu, không sử dụng khoản tiền này và hoàn toàn không gây thiệt hại gì cho nhà nước, tổ chức và cá nhân…”.



Luật sư đề nghị tuyên hủy bản án đối với bị cáo Chính. Bác bỏ biện hộ của luật sư, Hội đồng Xét xử vẫn giữ nguyên tội danh, tuyên phạt bị cáo Đào Văn Chính 11 tháng tù.

Theo Khám phá