Xử lý vụ vệ sĩ hộ tống Nick Vujicic vung gậy dẹp đường

Nhóm vệ sĩ vung gậy dẹp đường để hộ tống đoàn xe của Nick Vujicic đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP HCM







Theo N.Quyết (NLĐ)



Ngày 2-7, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra vụ nhóm vệ sĩ dẫn đường đón Nick Vujicic trong chuyến thăm Việt Nam. Nick Vujicic được mời về Việt Nam tham dự một chuỗi sự kiện với các cuộc giao lưu, gặp gỡ vào cuối tháng 5 vừa qua gây xôn xao cả nước cũng như làm “dậy sóng” cộng đồng mạng.Sự việc bắt nguồn từ những phản ánh của báo chí, chiều 22-5, đoàn xe đón Nick Vujicic được đội vệ sĩ mặc áo xanh dẫn đường. Đội vệ sĩ này đi trên các xe mô tô phân khối lớn, ngang nhiên hú còi, nháy đèn và vung gậy để chặn xe, dẹp đường. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này của đội vệ sĩ là trái với quy định của pháp luật, chỉ có lực lượng CSGT mới được quyền…Chính vì thế, ngày 24-5, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), Công an TP HCM và Công an TP Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh sự việc.Sau khi điều tra, kết quả cho thấy: ở TP HCM, ngoài việc đề nghị lực lượng Công an TP đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình, Ban tổ chức đã ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Titan (số 287 đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP HCM) bảo vệ các hoạt động của đoàn Nick Vujicic.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ, một nhóm vệ sĩ đã sử dụng xe môtô phân khối lớn dẫn đường và có hành vi lạng lách, hú còi, múa dùi cui, vượt đèn đỏ... nhằm dẹp đường để hộ tống đoàn xe chở Nick Vujicic từ Sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP HCM.Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và trong đêm 24-5, Phòng CSGT đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt tiền 4 xe môtô (mang biển kiểm soát 53A9-0107, 53A8-0012, 52A7-0016, 52A7-0061) và 1 xe ôtô (mang biển kiểm soát 51A-104.22) trong đoàn xe dẫn đường hộ tống Nick Vujicic với các lỗi vi phạm như: Đi không đúng làn đường quy định, không chấp hành tín hiệu giao thông, không mang theo đăng ký xe, không giấy phép lái xe, gắn biển số không đúng quy định.Riêng 2 xe môtô biển số 53A8-0012, 53A9-0107, qua kiểm tra thực tế và đối chiếu giữa đăng ký xe và biển số xe cho thấy có biểu hiện nghi vấn về số máy, số khung, hình dáng và màu sơn của xe nên Công an TP HCM đã tạm giữ xe để tiến hành trưng cầu giám định, ra thông báo mời người điều khiển xe và chủ phương tiện lên đơn vị để làm rõ nguồn gốc xe. Hiện đang chờ kết quả giám định để xử lý 2 xe môtô trên đúng quy định của pháp luật.Trong khi đó, tại Hà Nội, đoàn đón Nick Vujicic từ sân bay về khách sạn có 8 xe môtô phân khối lớn thuộc Câu lạc bộ môtô thể thao Hà Nội và 10 xe ôtô con tham gia nhưng đều chấp hành quy định giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự không sử dụng bất cứ loại còi, đèn ưu tiên hay các loại công cụ hỗ trợ như gậy, dùi cui để dẹp, mở đường cho đoàn xe.