Xử nghiêm tình trạng lộn xộn đường vành đai 3 trên cao

Theo phản ánh của phương tiện truyền thông, thời gian qua tình trạng xe khách ngang nhiên dừng đón trả khách và hàng loạt xe máy, xe ba bánh, người đi bộ đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội) bất chấp có biển cấm. Tình trạng trên gây mất trật tự an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông trên tuyến đường này.



Một vụ tai nạn xảy ra tại đường vành đai 3 trên cao. Ảnh: Báo giao thông

Vì vậy, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.