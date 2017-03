Xử nguyên chánh thanh tra Bộ Công an: Bị cáo Trần Văn Thanh vắng mặt, tòa vẫn xử

Hôm qua (6-8), TAND TP Đà Nẵng đã xét xử nguyên chánh thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh, nguyên thiếu tá Công an TP Đà Nẵng Đinh Công Sắt, nguyên trưởng Văn phòng đại diện Báo Công An TP.HCM Dương Tiến và Nguyễn Phi Duy Linh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Đề nghị hoãn xử và đổi chủ tọa bị bác

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 20-7, TAND TP Đà Nẵng từng mở phiên xử nhưng khi tổ giám định y khoa khám lâm sàng, đo điện tim... cho bị cáo Thanh thì thấy sức khỏe của bị cáo này rất kém, huyết áp tăng, nhịp tim 120 lần/phút. Ngoài ra, bị cáo còn có tiền sử cao huyết áp, tai biến mạch máu não. Tòa nhận định bị cáo không đảm bảo sức khỏe để tham gia tố tụng nên quyết định hoãn để bị cáo về tiếp tục điều trị.

Sáng qua, bị cáo Thanh tiếp tục vắng mặt vì lý do sức khỏe. Ngay sau khi chủ tọa công bố khai mạc phiên tòa, các luật sư đã quyết liệt đề nghị hoãn xử. Một luật sư nói bị cáo Thanh vắng mặt nên không thể kiểm chứng lời khai của các bị cáo khác trong khi những lời khai này có mâu thuẫn, cần phải đối chất trước tòa để làm sáng tỏ. Các luật sư khác cũng cho rằng không thể sử dụng lời khai của bị cáo này để làm cơ sở buộc tội bị cáo kia, để công bằng thì cần phải hoãn phiên tòa.

Cạnh đó, luật sư của bị cáo Thanh và luật sư của bị cáo Linh còn đề nghị thay đổi thẩm phán chủ tọa và kiểm sát viên. Một luật sư lý giải trong phiên xử đầu tiên của vụ án (ngày 22-9-2008), thẩm phán này cũng ngồi ghế chủ tọa, thay mặt hội đồng xét xử ra quyết định hoãn xử, đề nghị cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị cáo Thanh. Bây giờ vị này lại ngồi ghế chủ tọa thì không khách quan, không khác gì “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Về phần kiểm sát viên, luật sư nói “đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của BLHS”...

Tuy nhiên, sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã bác đề nghị hoãn phiên tòa và thay đổi chủ tọa, kiểm sát viên vì cho rằng “các đề nghị trên không có cơ sở”.

Bị cáo Sắt khai nhận hành vi

Suốt sáng qua, tòa tập trung thẩm vấn bị cáo Sắt xoay quanh mối quan hệ với bị cáo Thanh.

Bị cáo Sắt kể cuối năm 2006, một lần ông Thanh vào Đà Nẵng có yêu cầu Sắt làm đơn gửi Bộ Công an đề nghị xét lại hình thức kỷ luật và hứa sẽ giúp đỡ. Tại cuộc gặp, ông Thanh đề cập đến chuyện Công an TP Đà Nẵng lập quỹ đen và một số vụ án báo chí đã đăng nhưng không được điều tra, xử lý để so sánh với mức kỷ luật của bị cáo Sắt mà ông Thanh cho là quá nặng.

Thông qua ông Thanh, bị cáo Sắt đã gặp Linh. Linh hướng dẫn Sắt cách viết đơn thư kiến nghị sai sự thật, tố cáo lãnh đạo TP Đà Nẵng gửi các cơ quan trung ương và báo chí theo yêu cầu của ông Thanh. Sau đó, Sắt được đưa đến gặp Tiến. Vài ngày trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa 12, Tiến gọi điện thoại cho Sắt bảo ra Hà Nội rồi đưa hai công văn 73, 77 của VKSND TP Đà Nẵng gửi lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo có thẩm quyền. Sau đó, bị cáo đã phôtô nhiều bản, phát tán ở các nơi công cộng tại TP Đà Nẵng, đồng thời gửi cho một số người tiếp tục phôtô, phát tán và gửi các cơ quan báo chí.

Bị cáo Sắt khai khi hành vi phát tán tài liệu của Sắt bị phát hiện, Sắt bị cơ quan an ninh điều tra gọi hỏi thì ông Thanh bảo Sắt “Em đi đâu đó vài tháng đi”. Trong lúc bỏ trốn, Linh xúi Sắt đưa hai bà mẹ Việt Nam anh hùng (bà nội và bà ngoại của Sắt) ra Hà Nội khiếu kiện kêu oan.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Sắt khai rằng việc mình rải đơn không phải do ông Thanh xúi giục. Trong số các đơn khiếu nại có đơn Sắt viết, có đơn Linh viết rồi đưa cho. Mục đích của những việc làm trên là do động cơ cá nhân và tin vào lời hứa hẹn của ông Thanh.

Bị cáo Linh phản cung quyết liệt

Buổi chiều, phiên xử “nóng” hơn với những lời khai ngược lại hoàn toàn của bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh. Linh bác bỏ hầu hết những điều bị cáo Sắt khai, bảo bị điều tra viên ép cung và xin tòa cho đối chất với điều tra viên.

Tòa hỏi: “Khi bị cáo ở Hà Nội gọi cho Sắt, bị cáo có đưa điện thoại cho ông Thanh hướng dẫn Sắt bỏ trốn không?”. Linh phủ nhận: “Bị cáo chưa bao giờ đưa máy điện thoại cho ông Thanh để yêu cầu Sắt bỏ trốn. Nếu Sắt khai như vậy thì phải chứng minh”. Linh còn bảo mình không hướng dẫn cho Sắt đưa hai bà mẹ Việt Nam anh hùng ra Hà Nội khiếu nại; không hướng dẫn ông Nguyễn Pháp (cậu ruột Sắt) đưa các bà đến gửi đơn khiếu nại tại nhà các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước.

Phản bác lời khai của nhân chứng Nguyễn Pháp, Linh cho rằng cần được đối chất và yêu cầu ông Pháp cung cấp bằng chứng để chứng minh. Còn những đơn thư khiếu kiện có bút tích của ông Thanh được tòa đưa ra thì Linh nói mình hoàn toàn không biết và ông Thanh cũng chưa bao giờ đưa cho Linh cả.

Hôm nay (7-8), phiên xử tiếp tục phần thẩm vấn và tranh luận.