Xử phạt 5 đối tượng đá gà ăn tiền

Đó là Nguyễn Thanh Huy ( SN 1967), Phan Thành Tới (SN 1978), Nguyễn Hồng Thái (SN 1980), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1975), Trần Phi Anh (SN 1984) cùng ngụ tỉnh Tiền Giang.

Theo kết quả điều tra, trưa 21-2, trinh sát công an đã bắt quả tang các đối tượng đá gà ăn tiền tại nhà của Nguyễn Thanh Huy. Các đối tượng khai nhận đã đá gà ăn tiền một trận với số tiền 1 triệu đồng thì bị công an bắt. Công an đã xử phạt các đối tượng với hình thức phạt tiền với mức phạt từ 750.000 đồng đến 7,5 triệu đồng và cảnh cáo trước dân.

Theo M.Sơn (NLĐO)