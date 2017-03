Xử phạt hai người bán vàng giả

(PL)- Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với Bửu Thị Mộng Lành (ngụ huyện Di Linh, Lâm Đồng) và Phan Thị Lam (ngụ huyện An Phú, An Giang) về hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng.