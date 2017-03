Xử phạt hai quán cà phê bán shisha cho học sinh

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 21-3, Công an phường 4 phối hợp cùng Công an TP Vũng Tàu kiểm tra hành chính quán cà phê Top. Tại thời điểm kiểm tra có nhiều thanh thiếu niên đang ngồi uống nước, trong đó bốn bàn đang hút shisha. trong số đó có học sinh chỉ mới 14-15 tuổi. Các học sinh hút shisha được đưa về phường để mời gia đình tới bảo lãnh.

Công an phường 4 kiểm tra hành chính quán cà phê Top tối 21-3.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 14-3, từ nguồn tin báo của người dân địa phương, công an bất ngờ kiểm tra quán cà phê Pha Lê. Tại đây có khoảng chục thanh thiếu niên đang hút shisha. Trong số này có năm em (cả nam lẫn nữ) cùng 12 tuổi, là học sinh lớp 6 ở một trường THCS.

Ngoài hai quán trên, trong tối 21-3, Công an phường 3, TP Vũng Tàu cũng kiểm tra hành chính quán cà phê 48 Thống Nhất, phát hiện khoảng 30 học sinh THCS đang hút shisha.

Đại tá Trần Công Hoãn, Trưởng Công an TP Vũng Tàu, cho biết trước hiện trạng một số quán cà phê bán thuốc shisha cho học sinh, Công an TP Vũng Tàu đã chỉ đạo công an các phường tăng cường kiểm tra hoạt động của các quán cà phê trên địa bàn.