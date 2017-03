Xử phạt hàng loạt quán cà phê, tiệm hớt tóc kích dục

Trước đó, Công an quận Ninh Kiều và Công an phường An Khánh tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Ngọc Ngân do Lê Hữu Sang làm chủ, phát hiện có 2 nữ tiếp viên đang có hành vi dùng tay kích dục cho khách. Còn tại tiệm hớt tóc An An do Nguyễn Văn Thành quản lý, lực lượng chức năng phát hiện 1 nữ tiếp viên cũng có hành vi tương tự.

Theo khai nhận của các nữ tiếp viên, khi khách đến quán có nhu cầu sẽ được kích dục với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/lần, sau đó chủ quán thu 30.000 - 50.000 đồng.

Cùng về hành vi này, UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ quán cà phê giải khát và dịch vụ gội đầu Thiên Nga (số 143 đường Nguyễn Thị Thập, phường 5, TP.Mỹ Tho).

Theo cơ quan công an, khi tiến hành kiểm tra quán Thiên Nga do Lê Thị Hồng Thắm (28 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) làm chủ thì bắt quả tang tiếp viên đang thực hiện hành vi khiêu dâm, kích dục.