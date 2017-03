Xử phạt hành chính nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến

Đó là Phạm Minh Trí, Phòng Duy Phúc, Phạm Trung Hiếu, Võ Văn Thuận, Đặng Hà Quốc Huy, Trần Công Hậu, Nguyễn Duy Điền, Nguyễn Bảo Duy, Lê Trần Gia Huy và Nguyễn Tùng Lâm (cùng ngụ TP Mỹ Tho). Theo đó, Minh Trí và Duy Phúc bị phạt mỗi người 2,5 triệu đồng, những người còn lại bị phạt gần 400.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Trước đó, đêm 28-6, 10 người này đi trên năm xe máy mang theo hung khí đang rảo trên một số tuyến đường thì bị trinh sát hình sự khống chế bắt gọn. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do chiều cùng ngày có hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) mang dao tự chế đến nhà Phạm Minh Trí đập phá tài sản và gây thương tích cho Trí. Sau đó, Trí huy động các “chiến hữu” mang hung khí truy tìm hai đối thủ kia để trả thù nhưng chưa kịp ra tay cả nhóm đã bị công an bắt giữ.

H.ANH