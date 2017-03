Xử phạt nhóm ‘quái xế’ náo loạn đường phố

(PL)- UBND phường An Thạnh (thị xã Thuận An) và Công an tỉnh Bình Dương ngày 11-2 đã công bố quyết định xử phạt hành chính đối với chín thanh thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ . Chín người vi phạm có tuổi đời khá trẻ, từ 14 đến 20 tuổi.

Đầu năm 2015, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và lập biên bản 27 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm luật, chạy thành đoàn gây cản trở giao thông, chạy lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, không có bằng lái, không có giấy tờ đăng ký xe mô tô… Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chín đối tượng bị phạt từ 4 triệu đến hơn 12 triệu đồng/người. lực lượng chức năng còn tước giấy phép lái xe hai tháng, tạm giữ phương tiện đối với một số người có dấu hiệu vi phạm nặng. Buổi công bố xử phạt hành chính còn có sự tham dự của công an các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đại tá Lê Ngọc Hữu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “chúng tôi kêu gọi khi phát hiện các đối tượng tụ tập sử dụng xe mô tô có đặc điểm như không bửng, không đèn chiếu sáng, thay đổi kết cấu, không biển số… thì người dân nên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý”. VĂN NGỌC