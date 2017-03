Xử phúc thẩm vụ Nguyễn Lâm Thái: Nhận tội và... kêu oan

Hôm qua (29-9), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét hỏi Nguyễn Lâm Thái cùng các “giám đốc con” và “tổng kế toán” của Thái.

Tự chào hàng “cạnh tranh” với mình?

Trước tòa, Thái nhận tội trốn thuế nhưng vẫn chối tội lừa đảo. Thái nói tội danh và hình phạt của bản án sơ thẩm quá nặng nên Thái bị “ù tai, hoa mắt, tê liệt giống như anh Lương Cao Khải, chẳng biết đường nào mà lần”.

Thái xác nhận toàn bộ 110 hợp đồng ký với các đơn vị của VNPT (tổng giá trị trên 35 tỷ đồng, Thái thu lợi bất chính trên 24 tỷ đồng) là do Thái chỉ đạo, tuy nhiên những hành vi mà cáo trạng quy chụp là lừa đảo “là hoàn toàn không có cơ sở”.

Theo cáo trạng, Thái đã đưa ra các bản báo giá khác nhau cho các bưu điện để “chào hàng cạnh tranh” nhưng thực chất tất cả các công ty đều là của Thái (thuộc Tập đoàn CIP). Thái nói thời đó việc lập công ty rất dễ dàng, chẳng cần bỏ tiền nên muốn lập bao nhiêu cũng được. Hơn nữa, do pháp luật có quy định về quy chế đấu thầu và chào hàng cạnh tranh nên trong cặp Thái lúc nào cũng thủ từ ba đến năm bảng báo giá cho khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, còn nhiều công ty khác cũng gửi báo giá đến chứ không chỉ riêng Thái nên không thể coi đó là hành vi lừa đảo được.

Tòa vặn: “Ai đời tự mình lập ra năm công ty, rồi cũng tự mình làm bảng báo giá rồi đem cho khách hàng? Như vậy có phải là lừa dối không?”. Thái lòng vòng: “Tại khách hàng yêu cầu có nên tôi mới đưa, với lại những bản báo giá này có lúc cũng giống nhau chứ đâu phải khác nhau hết (!?)”.

Rồi Thái nói là đó là tự do kinh doanh thương mại, “thuận mua vừa bán” chứ không phải gian dối, lừa đảo gì. Lập tức, tòa viện dẫn Điều 9 Luật Kinh doanh thương mại quy định những hành vi bị cấm đối với thương nhân, trong đó có hành vi lừa dối khách hàng và kết luận việc Thái làm như vậy là không trung thực. Lúc này Thái mới lúng túng: “Tại kiến thức hạn chế nên tôi không nắm rõ luật nhưng mỗi công ty con có vai trò bình đẳng với nhau và với khách hàng nên tôi làm thế cũng chẳng có gì sai. Tôi chỉ nói với khách hàng đây là những công ty của bạn mình để họ tham khảo.”

In ảnh lãnh đạo như... “tô son”

Về việc tự in ảnh Thái đứng cùng các vị lãnh đạo cao cấp lên catalog rồi đem cho các bưu điện địa phương xem, Thái nói chuyện đó chẳng qua là “tiếp thị hình ảnh công ty”. “Việc đi bán hàng cũng như một cô gái đi làm dâu, son phấn một tý cũng chẳng chết ai” - Thái ví von. Khi tòa nói những cán bộ bưu điện khai đã bị tác động không ít bởi những tấm ảnh này nên mới mua hàng, Thái nói: “Tôi không có ý kiến về việc này vì không muốn làm... xấu đi tình trạng pháp lý của ai cả”.

Cạnh đó, Thái bảo mình rất thân thiết với Trung tâm Thẩm định giá nên không cần phải sửa chữa gì như cáo trạng quy kết. “Với lại chi phí thẩm định giá rẻ lắm, tôi muốn làm bao nhiêu bản cũng được, việc gì phải phôtô hay chỉnh sửa làm gì cho mất công”?! Ngoài ra, về công văn của VNPT chỉ đạo cho các bưu điện mua hàng của Tập đoàn CIP, Thái nói công văn này dựa trên thỏa thuận giữa bị cáo với VNPT do chính phó giám đốc tập đoàn ký. Tuy nhiên, công văn này cũng chẳng có tác dụng gì vì nó còn đi kèm nhiều thứ, có trong tay rồi Thái vẫn phải “bước thấp bước cao đi tìm khách hàng chứ chẳng sung sướng gì”. Cáo trạng nói Thái phôtô màu công văn này cũng không đúng vì Thái xin văn thư nhiều bản để gửi cho các bưu điện. Dấu hỏa tốc trên cũng do văn thư đóng vào chứ không phải do Thái làm giả.

Việc Thái xin giảm nhẹ tội trốn thuế, tòa cho rằng việc Thái khai khống vào hóa đơn một phần là để che giấu xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa và Thái không đồng tình.

“Lính” cự “sếp”

Cũng như Thái, tất cả các “giám đốc con” đều kêu oan về tội lừa đảo và xin được giảm án cho tội trốn thuế. Theo các bị cáo, họ tuy mang danh giám đốc nhưng chỉ hưởng lương như công nhân, chỉ khi nào Thái cho đi lắp đặt các thiết bị ở địa phương mới có tiền. Khi Thái đưa hợp đồng, họ chỉ biết đặt bút ký chứ không hề biết nội dung của các hợp đồng này. Cạnh đó, các bị cáo cũng chẳng được Thái chia cho đồng nào từ việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, họ không muốn bỏ chức “giám đốc ba không” (không tiền, không hàng, không trình độ) vì nghĩ “làm giám đốc sẽ được Thái cho đi lắp đặt nhiều hơn”.

Trong quá trình xét hỏi, Thái còn nói có những hợp đồng anh em làm riêng nhưng Thái vẫn nhận hết để khỏi phiền lụy ai. Thái khai trước tòa rằng mình có chia một ít lợi nhuận cho Vũ Ngọc Hoan. Tuy nhiên, khi tòa gọi Hoan đứng lên đối chất, Hoan cãi ngay rằng chẳng được đồng nào, tất cả là do Thái chỉ đạo và vào túi Thái hết.

Tổng kế toán Đặng Thị Thu Hà lúc đầu khai mình không biết gì về hành vi trốn thuế của Thái nhưng khi VKS trưng ra lời khai của Hà trong quá trình điều tra thì Hà mới cúi đầu nhận mình có biết nhưng Thái sai thì vẫn phải làm. Việc làm của Hà cũng không vì mục đích và động cơ vụ lợi nào.

Hôm nay, tòa tiếp tục phần xét hỏi.