Xử vụ cháy kho ở Công ty 27-7 (Gò Vấp): Quản đốc có liên quan?

Ngày 13-11 vừa qua, TAND quận Gò Vấp tiếp tục đưa vụ án ra xử lại. Tại phiên xử này, VKS đã đề nghị phạt thợ hàn Nguyễn Ngọc Phú từ 30 đến 36 tháng tù treo và đề nghị tòa ghi nhận việc Công ty 27-7 đồng ý bồi thường cho Công ty Sông Hương 50% giá trị thiệt hại của vụ hỏa hoạn, số còn lại bị cáo Phú gánh...

Như chúng tôi đã thông tin, giữa tháng 3-2007, lửa đã thiêu rụi kho rượu thành phẩm của công ty và một xưởng in mà Công ty Sông Hương thuê. Nguyên nhân vụ cháy do các thợ hàn bất cẩn gây nên. Sau đó, công an xác định: Giữa xưởng in và kho rượu có một lối đi, công ty muốn bít lối đi này. Thế là Phú đã gặp quản đốc Lành nhận việc. Làm được một tuần nhưng việc vẫn chưa xong, Phú bèn rủ thêm hai người bạn vào phụ. Khi làm đến công đoạn ngăn lối đi, Phú chạy về nhà lấy máy hàn mang vào và người bạn của Phú đã hàn nhưng không che chắn. Thế là các vảy hàn làm thủng vách tôn, văng qua xưởng in của Công ty Sông Hương gây cháy. Hậu quả là máy móc, giấy tờ... trị giá hơn 1,6 tỷ đồng của Công ty Sông Hương bị thiêu rụi. Phú bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Khi điều tra, Phú khai rõ việc mình mang máy hàn vào công ty quản đốc Lành biết nhưng sau đó Phú phủ nhận việc này, cho rằng ông Lành vô can. Ở phiên xử trước, Phú không lý giải được hàng loạt mâu thuẫn của việc thay đổi lời khai. Tại phiên xử này, tòa và các luật sư tiếp tục xoáy vào chuyện quản đốc Lành có biết việc Phú mang máy hàn vào hay không. Và Phú đã tự mâu thuẫn, khi thì nhìn nhận lời khai ở công an là đúng, khi thì cho rằng chỉ đúng một phần... Các luật sư bảo vệ quyền lợ cho Công ty Sông Hương cho rằng vụ cháy không chỉ do Phú gây ra mà còn có trách nhiệm của ông Lành. Vì thế, họ đề nghị tòa buộc Công ty 27-7 bồi thường toàn bộ thiệt hại và xem xét trách nhiệm của quản đốc Lành.

Ngày 17-11, tòa sẽ tiếp tục xử vụ này.