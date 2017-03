Xử vụ hỗn chiến băng nhóm giữa Hạnh “Nhật” và Palestin”

Ngoài Hạnh và Tin còn tám bị cáo khác bị truy tố về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và một nghi phạm đang bị truy nã.

Năm 1996, Tin - một trùm “xã hội đen” ở Nha Trang đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 20 năm tù về nhiều tội. Ở ngoài, Hạnh ngoi lên làm “đại ca” với trong tay hàng trăm đệ tử trong tay. Khi Tin ra tù, thấy Hạnh coi thường mình nên đã cho mời Hạnh đến và đánh để “dạy dỗ”. Thế là mâu thuẫn giữa hai băng nhóm bùng nổ từ đó.

Đêm 27-12-2005, sau khi cùng đàn em đến vũ trường New Century và gặp băng của Tin tại đây, Hạnh và đồng bọn ra về, trên đường đi ăn lẩu cá kèo thì bị một nhóm thanh niên bịt mặt chạy xe máy áp sát, dùng mã tấu chém nhưng không thành. Cho rằng nhóm này do Tin bố trí chém mình nên Hạnh cho đàn em về lấy mã tấu, kiếm, súng bắn cá để “chơi” lại. Sau đó, Hạnh cùng đàn em quay lại vũ trường New Century, gây ra một cuộc hỗn chiến với đàn em của Tin. Trong lúc hỗn loạn, một người khách trong vũ trường đã bị chém nhầm.