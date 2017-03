Xử vụ tham nhũng đất đai ở Đồng Nai: Cấp đất vô tội vạ vì... nể nang

Hôm qua (5-9), phiên xử vụ tham nhũng đất công ở Vĩnh Cửu tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.

Loanh quanh, biện bạch

Vũ Tuấn Ngọc, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường bất ngờ phủ nhận những sai phạm trong vụ cấp hơn 18 ngàn m2 đất cho ông Huỳnh Văn Thanh. Ngọc là một trong hai bị cáo chỉ bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng không vụ lợi mà chỉ làm vì nể nang cấp trên.

Trước tòa, ông Thanh (dân thường nhưng có quan hệ “cột chèo” với nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thái Văn Nghĩa) khai phần đất này là ông do phục hóa, canh tác từ năm 1986, không biết là lấn chiếm đất thuộc lòng hồ Trị An. Sau khi được nguyên Chủ tịch thị trấn Vĩnh An Nguyễn Ngọc Chiến xác nhận đất sử dụng ổn định, ông đưa đơn đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để nhờ “cột chèo” Nghĩa... hợp thức hóa. Dù đất nằm trong quy hoạch bảo vệ lòng hồ, dù không hề có biên bản họp hội đồng xét cấp giấy chứng nhận nhưng Nghĩa vẫn ký và trình cho nguyên Chủ tịch huyện Nguyễn Hoàng Huynh ký cấp “giấy đỏ”.

Cáo trạng quy kết quá trình này có sự tham gia của Ngọc nhưng khác với lời khai tại cơ quan điều tra, trước tòa Ngọc nói mình không hề nhận đơn, không trình ký, không cho ông Thanh “mượn giấy đỏ” đi phôtô để ông này chiếm đoạt tiền đền bù. Tuy nhiên, ông Thanh và Nghĩa thì vẫn khẳng định Ngọc có liên quan.

Trong vụ hơn 18 ngàn m2 đất trên, Nghĩa khai do mình thiếu kiểm tra và do nể nang “cột chèo” nên ký đại mà không kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Tuy nhiên, ở một vụ khác, chính Nghĩa đã tự làm đơn, ký giả tên vợ xin cấp gần 6.000 m2 đất nông nghiệp rồi cũng chính Nghĩa ký đề nghị huyện cấp “giấy đỏ”. Trả lời tòa, Nghĩa khai mình chỉ ký thay tên vợ vì “nghĩ không có gì quan trọng”. Đại diện VKS nói: “Bị cáo là trưởng phòng địa chính, nắm rõ quy định mà nói việc ký giả như vậy không quan trọng là sao?”. Nghe thế, Nghĩa im bặt.

Nhiều người cùng “xẻ thịt” đất công?

Tòa tiếp tục thẩm vấn nguyên Chủ tịch thị trấn Vĩnh An Nguyễn Ngọc Chiến xung quanh việc ém lại hơn 110 triệu đồng từ tiền bán đất công. Chiến nói mình có đề xuất lên huyện. Tòa hỏi huyện có đồng ý không, Chiến ậm ừ. Số tiền này Chiến nói chi vào mục đích công nhưng không trình được các chứng từ.

Tương tự, vụ chỉ đạo miệng cho thuộc cấp giao đất cho nhiều người khi chưa có quyết định giao đất, người nhận chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính, Chiến cũng đổ lên cấp trên. Chiến khai việc giao đất như vậy là theo chủ trương của phòng địa chính. Tòa hỏi phòng này có thẩm quyền không, Chiến trả lời “được trên chỉ đạo miệng” nhưng không chỉ ra đó là người nào.

Đến phần Chiến lấn chiếm rồi cấp cho em ruột hơn 8.000 m2, Chiến trả lời vòng vo, trình bày về nguồn gốc khu đất, quá trình hình thành... Chủ tọa phải nhắc đến lần thứ ba Chiến mới chịu nói là đã bút phê cấp đất cho em mình. Việc Chiến biến đất công thành đất của em ruột diễn ra chỉ chóng vánh trong bốn ngày: Em Chiến làm đơn, bốn ngày sau Chiến và thuộc cấp ký xác nhận “Đồng ý cấp” rồi ký biên bản họp hội đồng xác nhận “Đất khai hoang phục hóa, đủ điều kiện cấp”.

Như đã thông tin, tổng cộng Chiến đã chiếm hơn 16 ngàn m2 đất công cũng với các phương thức này nhưng vẫn một mực kêu ca xin tòa xem xét lại rằng có nhiều người tham gia “xẻ thịt” chứ không chỉ riêng mình Chiến. Tòa vặn còn ai nữa thì Chiến lúng túng. Tòa nhắc Chiến không nên vòng vo nữa, nếu thấy còn ai nữa thì cứ mạnh dạn tố cáo, cơ quan chức năng sẽ giải quyết.

Cuối cùng, tòa thẩm vấn Huynh, Nghĩa trong việc cấp đất nhiều lần cho nguyên Trưởng phòng Tài chính Nguyễn Minh Huấn. Từ năm 1994 đến nay, hai bị cáo này đã ba lần cấp cho Huấn hơn 2.400 m2. Sau đó, Huấn đã bán, thu lợi hơn 1,4 tỷ đồng và gần 30 lượng vàng. Tuy nhiên, chưa có chứng cứ nào cho thấy Huynh, Nghĩa có động cơ trục lợi hay đơn thuần chỉ là nể nang nhau.