Xử vụ “xẻ thịt” đất Quán Nam: Đề nghị phạt án treo nguyên phó chủ tịch TP

Hôm qua (26-2), sau phần luận tội, VKSND TP Hải Phòng đã đề nghị mức án với các bị cáo. Theo đó, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Chí Thanh chỉ bị đề nghị phạt từ một đến hai năm án treo. Nguyên Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất Chu Minh Tuấn bị đề nghị mức án cao nhất là từ sáu năm đến sáu năm sáu tháng tù. Nguyên Chủ tịch huyện An Hải Đỗ Khắc Hòa bị đề nghị từ năm năm đến sáu năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 30 tháng án treo đến bốn năm sáu tháng tù.

“Không chỉ mình tôi chịu trách nhiệm”

Trước tòa, bị cáo Vũ Chí Thanh nói chủ tịch UBND TP và một phó chủ tịch khác phụ trách quy hoạch thời điểm đó cũng phải đồng gánh trách nhiệm với bị cáo khi để xảy ra sai phạm.

Riêng việc người thân được cấp đất ở cánh đồng Quán Nam, bị cáo chỉ thừa nhận có hai suất, trong đó có một suất của vợ và của em ruột. Ông Thanh phân trần: “Tại thời điểm đó, gia đình tôi chưa được cấp đất nên phải ở trong căn nhà hai tầng lợp, rất chật chội và ô nhiễm. Vợ tôi đã nhiều lần dự định xin cấp đất nhưng tôi không đồng ý. Đến khi gia đình được cấp đất tôi mới biết và không đồng tình. Sau đó vợ tôi làm đơn xin gửi trả nhưng TP bảo cứ giữ lại”.

Cạnh đó, ông Thanh cũng tìm cách lý giải việc ký Quyết định số 2892 cấp đất “xẻ thịt” cánh đồng Quán Nam. Ông Thanh nói quyết định này là phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chứ không phải phê duyệt dự án (ở cấp xã, việc tổ chức thực hiện là do huyện chứ không phải TP). “Sở Địa chính-Nhà đất hướng dẫn thực hiện. Tôi ký Quyết định số 2892 là theo quy hoạch. Tôi không nhận được ý kiến, tờ trình nào nói rằng quyết định này không phù hợp. Nếu nhận được tờ trình, đề xuất điều chỉnh thì tôi sẽ xem xét lại. Phê duyệt phương án ngoài diện tích, tôi thấy thẩm định của các ngành ghi rõ ngoài chỉ giới rất ít so với tổng thể dự án, tôi không nghi ngờ gì, buộc phải tin bởi trách nhiệm tổng hợp số liệu, diện tích là do cấp dưới”.

Làm trái quy định

Ngược lại, trong phần tranh luận, luật sư của các bị cáo đã đồng loạt tố cáo những sai phạm rõ ràng trong Quyết định số 2892 do bị cáo Vũ Chí Thanh ký duyệt.

Cụ thể, trước khi bị cáo Thanh ký quyết định này, vào tháng 12-2000, UBND TP Hải Phòng từng ban hành Quyết định số 2430 quy định rất rõ về hạn mức giao đất mới để làm nhà ở trên địa bàn TP. Theo đó, đất ở đô thị không quá 100 m2/hộ.

Thế nhưng tại Quyết định số 2892 lại cấp đất cho công dân làm nhà ở theo như đất làng, xã! Như vậy, Quyết định số 2892 đã hoàn toàn trái với quy định của TP. Đây cũng là điều kiện để dẫn đến hàng loạt vi phạm khác về sau.

Hôm nay (27-2), tòa tiếp tục phần tranh luận.