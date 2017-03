Xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc: Nhiều phụ nữ mất tích

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra chỉ thị cảnh báo việc đi lao động trái phép sang Trung Quốc đã gây ra nhiều hệ lụy, nhiều trường hợp bị tai nạn thiệt mạng, bị phạt tù.

Theo đó, trong số 8.300 lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì có 585 người bị Trung Quốc bắt, trao trả, đẩy trở lại qua biên giới. Có chín người bị Trung Quốc đưa ra xét xử, 16 người bị tai nạn và bị chết, nhiều phụ nữ bị mất tích.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho hay riêng trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân đã có 4.145 người trở về quê ăn tết, còn 4.176 người vẫn ở lại Trung Quốc lao động trái phép. Địa phương có nhiều lao động làm thuê trái phép như huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thạch Thành, TP Thanh Hóa, TX Sầm Sơn...



Ba người bị Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa bắt giữ mới đây: Yên, Toản, Nhã. Ảnh: T.Thanh



Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện tỉnh này đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới quốc gia, xuất cảnh, nhập cảnh. Cảnh báo người dân thấy rõ phương thức, thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê để không nghe lời rủ rê, lôi kéo của kẻ xấu.



Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cần sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử các nghi phạm môi giới, lôi kéo người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và các nước khác nhằm ngăn chặn tình trạng qua Trung Quốc làm chui ngày càng nhiều, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết.



17 người đi xuất cảnh trái phép Trung Quốc được Công an huyện Quảng Xương giải thoát. Ảnh: T.Thanh

Mới đây, Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với đội Cảnh sát giao thông số 14 Công an TP Hà Nội bắt giữ ba đối tượng tổ chức đưa 17 người thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Ba người bị bắt là Nguyễn Văn Yên, Trần Khắc Toản (ngụ ở Quảng Xương) và Võ Văn Nhã (ngụ ở Bố Trạch, Quảng Bình). Đây là những nghi phạm thường xuyên xuất cảnh sang Trung Quốc lao động từ nhiều năm nay.

Tại cơ quan công an, người dân khai nhận họ đã nộp cho Yên, Toản, Nhã 5 triệu đồng/người để xuất cảnh trái phép. Hiện Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ ba người tổ chức cho 17 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, xử lý nghiêm trước pháp luật.