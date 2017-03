Xuất cảnh trái phép trẻ em Trung Quốc, hầu tòa

Đây là đường dây do Tuấn cầm đầu, chuyên tổ chức cho trẻ em Trung Quốc vượt biên giới Việt-Trung (qua cửa khẩu Móng Cái) rồi đưa vào TP.HCM giao cho những người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Theo hồ sơ, ngày 9-5-2006, công an bắt hai đồng phạm của Tuấn khi cả hai đang đưa bốn trẻ em Trung Quốc về nhà ở quận Tân Phú ẩn náu. Tối 23-5-2006, khi Tuấn chỉ đạo đồng bọn dẫn ba trẻ em đến chợ đầu mối Thủ Đức giao lại cho người khác thì công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai từ tháng 7-2005 đến tháng 5-2006 đã 18 lần sang Trung Quốc nhận 58 trẻ em, một phụ nữ rồi thuê đồng bọn đưa qua Campuchia để thu lợi bất chính 5,5 triệu đồng/người. Hiện số trẻ em này đã được trao trả cho nhà nước Trung Quốc.

VKS truy tố các bị cáo theo khoản 2 Điều 275 BLHS (khung hình phạt từ năm năm đến 12 năm tù (trừ một bị cáo mới tham gia lần đầu). Tuy nhiên, tòa đã chuyển cho các bị cáo sang khoản 1 Điều 275 BLHS (khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù, trừ bị cáo Tuấn) và tuyên án như trên.