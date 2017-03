Xuất hiện chiêu lừa mượn tiền thế chấp iPhone 5

Nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo mới này là anh Nguyễn Văn Nguyên (37 tuổi, ngụ tổ 4, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TPHCM). Theo anh Nguyên kể lại: Vào khoảng 13h30’ chiều 3/9, khi đó anh đang ngồi sửa xe gắn máy cho khách thì có một người đàn ông nước da ngăm đen, nói giọng miền Nam, khoảng 38 tuổi, đi xe gắm máy hiệu Wave RSX màu đỏ đen bước vào nói lớn “Anh Nguyên có nhớ em không, em thường sửa xe chỗ anh hoài nè”.

Do mỗi ngày sửa hàng chục lượt xe gắn máy cho khách nên anh Nguyên không nhớ rõ và chỉ hỏi lại là “Có gì không”. Sau khi anh Nguyên hỏi lại thì người đàn ông kia nói là “Em sửa xe chỗ anh hoài nè, giờ em đang có độ (độ đá gà – PV) gấp, anh có tiền không cho em mượn 1 triệu, một lát em quay lại trả rồi bồi dưỡng anh ít uống cà phê, anh cứ giữ giấy tờ và xe cùng chiếc điện thoại iPhone 5 của em làm tin”. Thấy tài sản người đàn ông để lại tương đối lớn nhưng chỉ xin mượn 1 triệu đồng nên anh Nguyên đồng ý.

Anh Nguyễn Văn Nguyên cầm trên tay chiếc iPhone dỏm vừa bị đối tượng lừa đảo thế chấp khi mượn tiền

Khoảng 10 phút sau, người thanh niên lúc nãy quay trở lại và xin chuộc xe, giấy tờ cùng chiếc điện thoại iPhone 5 rồi trả 1 triệu đồng đã mượn của anh Nguyên và không quên lời hứa đã bồi dưỡng thêm cho anh Nguyên 50 ngàn đồng tiền cà phê. Thấy vị khách xộp trả cho 50 ngàn đồng chỉ trong 10 phút nên anh Nguyên tin tưởng.

Vấn đề chỉ xảy ra khi chiếc điện thoại trong túi của người thanh niên lạ mặt kia rung lên và anh ta liên tục nói lớn trong điện thoại với một người khác đại loại như: “Mày đợi tao xí, tao chơi tới bến với mày, hay như “Mày đợi đó, tau xuống xác với mày luôn”. Sau một hồi nói chuyện trong điện thoại người thanh niên kia quay trở lại nơi anh Nguyên và nói “Anh cho em mượn 4 triệu, em đang có độ gấp”, anh Nguyên trả lời là không có số tiền lớn như vậy thì người thanh niên bảo “2 triệu cũng được, chút em quay lại trả rồi bồi dưỡng anh thêm 250 ngàn uống cà phê”.

Nghĩ chắc anh ta cần tiền có việc gấp vả lại lúc nãy anh ta cũng quay trở lại trả tiền còn bồi dưỡng thêm 50 ngàn đồng nên anh Nguyên không hề nghi ngờ mà vào nhà mở khóa lấy ra 2 triệu đồng đưa cho người thanh niên này. Trong lúc đưa tiền, bất ngờ một cụ bà hàng xóm qua chơi thấy vậy liền cảnh báo anh Nguyên “Coi chừng bị lừa đó con”, thì người thanh niên kia liền nói “Bà ngoại yên tâm con không lừa ai đâu, ngoại về đi chút con cho ngoại 100 ngàn ăn trầu”. Thấy đối tượng gửi lại xe, giấy tờ cùng chiếc điện thoại đời mới rất đẹp nên anh Nguyên yên tâm.

Tuy nhiên, một lát sau người thanh niên kia trở lại và nói là cho xin chiếc xe và giấy tờ để đi công việc còn anh Nguyên cứ giữ chiếc điện thoại iPhone 5 là được rồi, vì chiếc điện thoại đó giá cả chục triệu đồng. Để tạo lòng tin cho anh Nguyên, người thanh niên này còn đưa ra hóa đơn mua chiếc điện thoại iPhone 5 ở TPHCM với giá 17,9 triệu đồng.

Thấy anh Nguyên vẫn chưa tin, đối tượng tiếp tục nói với anh Nguyên rồi gọi vào số điện thoại ghi ở trong hóa đơn để anh Nguyên hỏi giá và được một nhân viên nữ ở đây tư vấn là chiếc điện thoại anh đang cầm nếu mới có giá 17,9 triệu đồng, còn đã xài rồi cũng có thể thu lại với giá trên 15 triệu đồng. Sau khi nghe cô nhân viên trong điện thoại báo giá, anh Nguyên đã không còn nghi ngờ gì cả rồi lấy giấy tờ và xe đưa cho người đàn ông kia, chỉ giữ lại chiếc điện thoại iPhone 5 cùng tờ hóa đơn mua hàng.

Về phía anh Nguyên, sau khi người đàn ông lạ mặt bỏ đi, anh vẫn chú tâm vào công việc. Đến chiều tối, thấy vị khách không quay trở lại chuộc điện thoại nên anh bắt đầu sinh nghi và lấy chiếc điện thoại ra nhờ một người sửa điện thoại kiểm tra thì được người này cho biết đây là điện thoại iPhone 5 Trung Quốc có giá chỉ và trăm ngàn đồng. Lúc này anh Nguyên mới biết mình bị lừa và đi báo công an.

Theo anh Nguyên thì sau khi anh kể lại việc mình bị lừa đảo bằng iPhone 5 thì đã có rất nhiều người bán dừa nước dọc đường Rừng Sác đoạn qua xã An Thới Đông cho biết họ cũng đã bị lừa với thủ đoạn tương tự, tuy nhiên họ không trình báo công an vì nghĩ số tiền bị lừa không lớn lắm nên sợ mất công lên xuống công an.

Trung tá Trần Văn Tranh, Trưởng công an Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ cho biết “Sau khi xảy ra vụ lừa đảo bằng chiêu thức mới ở địa bàn xã An Thới Đông, công an xã đã cử lực lượng phối hợp với công an huyện vào cuộc điều tra, lấy lời khai nạn nhân và lập hồ sơ để theo dõi. Qua vụ việc này, sắp tới xã sẽ có 1 bảng tin để phát trên truyền thanh xã giúp người dân cảnh giác hơn”.

Theo một cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cần Giờ, hiện nay đối tượng mà bọn lừa đảo thường nhắm đến là bà con nhân dân ở các vùng quê ít hiểu biết ở Cần Giờ. “Tốt nhất người dân không nên cầm cố hay mua bán những tài sản có giá trị lớn đối với người lạ mặt để tránh bị lừa đảo”, vị cán bộ này khuyến cáo.

Theo Đình Thảo (Dân trí)