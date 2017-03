Xuất hiện dấu chân mới dưới cầu Câu Lâu

Rạng ngày 22-12, nhiều dấu chân mới lại xuất hiện, to gần bằng bàn tay người lớn, có móng vuốt và in sâu dưới lớp bùn non trong trận lũ vừa qua. Cách chân cầu Câu Lâu gần 200 m về phía thượng nguồn sông Thu Bồn có một đùm lông, da và móng bò được con thú lôi về đây ăn thịt. Hiện người dân đổ xô đi tìm kiếm tung tích của con vật này. Họ cho rằng nếu là dấu chân của loài hổ thì chắc chắn sẽ là con hổ lớn.

Ông Diệp Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cho biết đây là loại thú quý hiếm nên không được săn bắt hay bắn giết một cách tùy tiện. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cảnh báo người dân địa phương không được tới khu vực hổ xuất hiện vào ban đêm.

Theo người dân địa phương, có khả năng loài thú lạ này bị trôi theo dòng nước từ thượng nguồn về trong trận lũ vừa qua, cũng không loại trừ khả năng các tay buôn động vật hoang dã khi bị phát hiện đã thả con vật xuống.