Xuất hiện đối tượng định cướp tiền cứu trợ

"Mượn" danh cứu trợ

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (ấp Mỹ Hưng 2 - Mỹ Hòa - Bình Minh - Vĩnh Long, vợ anh Nguyễn Văn Hào chết trong vụ sập cầu Cần Thơ) nghẹn lời cho biết, vào khoảng 21 giờ-22 giờ ngày 1-10-2007, chị và con đang ngồi trong nhà chợt có tiếng gõ cửa. Rồi tiếng một người đàn ông xin vào... thăm hỏi cứu trợ.

Đêm khuya khoắt, mẹ goá con côi, chị sợ rúm người thầm nghĩ không ai cứu trợ vào giờ này. Vả lại đã có nhiều đoàn đến, nhưng đến ban ngày. Chị kiên quyết không mở cửa, chờ một lát, người kia đi mất. Sáng sớm chị phải báo lên ban nhân dân ấp.

Hôm qua (2-10), anh Dương Hữu Ân - công an viên xã Mỹ Hòa - khẳng định từ sau ngày cầu sập đến nay, không hề có đoàn cứu trợ nào kể cả tổ chức hay cá nhân đi khuya khoắt như thế. "Thường đến khoảng 18 giờ-19 giờ là các đoàn đã về hết. Vì điều kiện đường sá kênh rạch không thuận tiện, nếu đi cứu trợ chỉ riêng 33 hộ có chồng, cha, con bị chết trong vụ sập cầu thì phải mất cả ngày. Vì vậy công an xã cũng đang nghi vấn có đối tượng xấu nơi khác biết thân nhân người bị nạn có tiền cứu trợ nên rình rập cướp đoạt!".

Ông Nguyễn Văn Bảy (Phó Chủ tịch MTTQ xã Mỹ Hòa) vừa dẫn chúng tôi đi thăm hỏi tận nhà người tử nạn vừa cho biết, không chỉ trường hợp chị Tuyến mà một số gia đình khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Cướp của người đi chia sẻ nỗi đau

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, thậm chí có hiện tượng kẻ xấu trà trộn theo chân đoàn cứu trợ để rình rập chờ cơ hội cướp giật, móc túi người đi cứu trợ.

Trước đó, theo anh Huỳnh Văn Hoàng - Phó trưởng công an xã Mỹ Hòa, vào ngày 30.9.2007 khi hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về dự lễ truy điệu những nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc, đã có không ít kẻ mất nhân tâm trà trộn móc túi, cướp giật tài sản. Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Huỳnh Khánh Dung (ngụ tại 41/17 đường Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị một nhóm người chen lấn rồi giật phắt chiếc dây chuyền vàng trên cổ anh. Công an xã đã chuyển giao hồ sơ vụ việc này cho Công an huyện Bình Minh.

Chưa hết, theo công an viên Dương Hữu Ân, phải có đến hàng chục người bị móc trộm điện thoại, thậm chí cả bóp tiền khi đến chia sẻ nỗi đau với thân nhân người bị nạn. Ngay cả cán bộ xã là ông Trần Quốc Bảo (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Hòa) cũng bị móc trộm chiếc điện thoại di động.